L’Anadolu Efes en négociation pour continuer l’aventure avec Rodrigue Beaubois

Aux premiers abords, on pouvait penser que la blessure de Rodrigue Beaubois (1,88 m, 37 ans) début avril était très grave, et aurait pu mettre en danger son avenir proche. Mais finalement, la déchirure du mollet qu’il a subi ne l’a éloigné “que” six semaines des parquets. Assez pour signer une fin de saison européenne pour lui, vu que Efes s’est incliné au premier tour des playoffs d’EuroLeague contre le Panathinaïkos, sans lui. Mais pas assez pour l’empêcher de préparer les playoffs du championnat turc, ni de préparer l’avenir. Car l’arrière français est en train de négocier le renouvellement de son contrat avec le club qui est le sien depuis 2018. C’est en tout cas ce que révèle le directeur sportif Ismail Senol, dans une interview à Basketfaul.

« Un des piliers de l’équipe »

« Nous sommes en train de parler avec Ercan Osmani, Erkan Yilmaz, Elijah Bryant, PJ Dozier et Rodrigue Beaubois pour des nouveaux contrats. Et c’est positif. » Voilà qui indiquerait que le Guadeloupéen pourrait repartir pour une huitième saison, voire plus, avec l’Anadolu Efes. Son contrat se terminait cet été 2025. Istanbul est devenue sa deuxième maison et tout semble bien se passer pour lui, sportivement comme personnellement. Si en plus les résultats collectifs sont au rendez-vous (deux titres en EuroLeague, et deux de champion de Turquie depuis son arrivée), il n’y a pas de raison de changer. Le champion NBA 2011 est « l’un des piliers de l’équipe », comme le décrivait son coach lors de sa blessure.

Son compatriote Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans) est lui sous contrat jusqu’en 2027. Quand au reste de l’effectif, Ismail Senol a laissé entendre à demi-mot le départ de Jordan Nwora, et expliqué que le club n’avait pas les moyens pour faire revenir l’ex-MVP Vasilije Micic, qui devrait être libre cet été (team option à 8,1 millions de dollars des Phoenix Suns en NBA). Enfin, il négocie avec le coach Luca Banchi, dont la deuxième année est en option. « Notre président et les joueurs sont satisfaits de Banchi. »