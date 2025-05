Charnay mise sur la stabilité : quatre joueuses restent, Thomas ne cède pas aux sirènes

Après une saison historique et une élimination en demi-finale des playoffs face à Basket Landes, le Charnay Basket Bourgogne Sud (CBBS) réfléchit déjà à la construction de son effectif pour la saison 2025-2026. En plus de Stéphane Leite qui sera toujours à la tête des Pinkies la saison prochaine, le CBBS tente de miser sur la continuité.

Chabrier, Mariama et Thomas prolongent l’aventure

Si son duo phare Akoa-Makani – Djaldi-Tabdi va prendre la direction de Bourges, Charnay pourra s’appuyer sur la même ossature à la rentrée puisque Coralie Chabrier et Mariama Daramy ont décidé d’honorer leur seconde année de contrat. Arrivée au club en 2020, la meneuse et capitaine des Pinkies joue un rôle majeur au sein de l’effectif charnaysien et a terriblement manqué en playoffs contre Basket Landes.

PROFIL JOUEUR Coralie CHABRIER Poste(s): Meneur Taille: 169 cm Âge: 25 ans (28/04/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 4,7 #99 REB 2,7 #86 PD 3,6 #14

De son côté, Mariama Daramy pourra elle aussi poursuivre sa progression après avoir vécu « une saison d’apprentissage » pour sa découverte de la Wonderligue (7,4 points à 40%, 3 rebonds et 1,5 passe décisive). « Je suis convaincue que ce club est le meilleur endroit pour ma progression », indique l’ancienne ailière d’Aulnoye.

Autre bonne nouvelle pour le CBBS, la prolongation de son intérieure américaine Shakayla Thomas pour une saison supplémentaire. Pièce maîtresse du club charnaysien la saison dernière, elle était la troisième meilleure marqueuse du championnat avec 15,8 points de moyenne.

PROFIL JOUEUR Shakayla THOMAS Poste(s): Ailier Fort Taille: 182 cm Âge: 29 ans (05/05/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 15,8 #3 REB 6,5 #11 PD 1,5 #64

Après quatre saisons en LF2, puis deux ans à Charnay, la native de l’Alabama aurait pu faire fructifier sa nouvelle dimension ailleurs, mais a choisi de privilégier un environnement où elle sent bien. « Quand je suis arrivée dans cette équipe, je ne savais pas que je rejoindrais une communauté qui ressemble à une famille. J’ai créé des liens incroyables et je suis reconnaissante que Stéphane et le CBBS m’accueillent pour une troisième saison. J’ai hâte de continuer à écrire l’histoire ici, à Charnay. »

Claire Dalstra intègre l’effectif professionnel

Enfin, Charnay a décidé de faire connaissance à la jeune génération. Joueuse majeure en espoir la saison passée, vue sur le parquet lors du money-time de la demi-finale contre Basket Landes (6 points et 8 rebonds en 25 minutes au total sur la série), Claire Dalstra (18 ans) va lancer sa carrière professionnelle. La jeune intérieure d’1,97 m entrera ainsi dans la rotation bourguignonne et pourra profiter de son temps de jeu pour progresser et faire parler sa verticalité.