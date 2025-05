Un grave accident de la route pour l’équipe de Monaco (NM3) : un joueur de 17 ans tué, un autre entre la vie et la mort

Victorieuse à Terres Froides samedi soir (85-65), l’équipe de Nationale 3 de l’AS Monaco a été victime d’un terrible accident de la route à 3h du matin sur l’A8, au niveau du Cannet-des-Maures (Var).

Le conducteur d’un minibus, qui ramenait six personnes, s’est endormi au volant. Le choc a coûté la vie à un jeune joueur de 17 ans, tandis qu’un autre, âgé de 24 ans, est entre la vie et la mort… Il a été transporté par le SMUR dans un hôpital de Toulon.

Quatre autres blessés

Le chauffeur (qui a subi des dépistages négatifs pour l’alcool et la drogue), l’entraîneur et deux autres joueurs sont plus légèrement blessés. Ils ont été pris en charge par le centre hospitalier de Brignoles.

« Dans ces dramatiques circonstances, le Président et les membres du Club tiennent à présenter leur plus sincères condoléances à la famille du disparu et ses proches et se tiennent aux côtés des blessés », écrit l’ASM.

Une minute de silence à Gaston-Médecin ce dimanche

Alors qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident, une minute de silence sera respectée ce dimanche en amont de la rencontre de Betclic ÉLITE entre l’AS Monaco et Bourg-en-Bresse.

« La Fédération Française de Basket Ball présente toutes ses condoléances à la famille et au club de l’ASM et apporte tout son soutien aux blessés et leur famille », a déjà communiqué Jean-Pierre Hunckler, le président de la FFBB.