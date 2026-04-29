Isaac Bonga se rapproche d’un tournant important dans sa carrière. Selon les informations du média serbe Meridian Sport, les Detroit Pistons ont intensifié leurs efforts ces dernières semaines pour convaincre l’ailier allemand de revenir en NBA. Un discours visiblement bien reçu par le joueur, qui pourrait se laisser séduire par l’idée d’un nouveau départ outre-Atlantique.

Si aucun accord n’a encore été officiellement signé, la tendance est claire: un départ du Partizan semble clairement à l’ordre du jour. Les discussions ont pris de l’ampleur et tout indique que la décision finale pourrait intervenir dans les prochains jours.

PROFIL JOUEUR Isaac BONGA Poste(s): Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 26 ans (08/11/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / ABA Liga PTS 10,2 #74 REB 5,2 #22 PD 1,5 #113

Isaac Bonga aurait été convaincu par le projet proposé par la franchise du Michigan, en plein essor depuis deux ans et détentrice du meilleur bilan de la conférence est au terme de la saison régulière 2025-2026. Une position de Motor City au sommet de la hiérarchie de l’Association qui plait certainement au champion du monde 2023 sous le maillot de la Mannschaft.

Depuis son retour sur le Vieux Continent, l’ancien joueur des Lakers, Wizards et Raptors a franchi un cap. En quatre saisons, il a notamment disputé plus de 100 matchs d’EuroLeague, gagnant en expérience et en régularité, tout en développant son profil de 2-way player, capable d’impacter des deux côtés du terrain.

Une polyvalence et une maturité qui pourraient permettre au 39ème choix de la Draft NBA 2018 de réintégrer pleinement une ligue où il n’aura jamais réussi à s’installer malgré 148 rencontres matchs au compteur outre-atlantique.

Isaac Bonga is reportedly set to return to the NBA this summer after accepting an offer from the Detroit Pistons ✍🏻 He previously made 148 appearances for the Lakers, Wizards and Raptors 🔙 pic.twitter.com/K57GJt1JrB — Eurohoops (@Eurohoopsnet) April 29, 2026

Une clause de sortie activable cet été

Sous contrat avec le Partizan jusqu’en 2027, l’international allemand reste néanmoins maître de son avenir. Son bail comprend une clause de sortie lui permettant de rejoindre la NBA, à condition de s’acquitter d’un buyout estimé à 875 000 dollars.

D’après Meridian Sport, cette clause pourrait être activée le 20 juillet, soit au lendemain de la fin de la Summer League de Las Vegas. Un timing qui laisse penser que les discussions sont déjà bien avancées en coulisses.

Le club serbe avait pourtant résisté à plusieurs approches durant la saison, refusant des offres venues de NBA pour conserver son ailier. Mais cette fois, la situation semble différente, avec un joueur décidé à saisir une nouvelle opportunité.

Les statistiques d’Isaac Bonga en EuroLeague en 2025-2026 : 9,9 points, 5,6 rebonds, 1,5 passes décisives de moyenne pour 14,3 d’évaluation.