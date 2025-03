Charlotte frôle l’exploit face à Cleveland, Tidjane Salaün en vue

Les Charlotte Hornets ont bien failli renverser les Cleveland Cavaliers, qui affichent le meilleur bilan de la saison NBA (53 victoires – 10 défaites). Malgré une avance de 9 points en fin de match, les Hornets ont cédé face à la pression défensive des Cavs, qui enchaînent ainsi une 13e victoire consécutive (118-117).

Tidjane Salaün efficace en sortie de banc

Dans cette rencontre serrée, le jeune Français Tidjane Salaün a fait une belle apparition. En 18 minutes de jeu, il a cumulé 9 points (3/5 à 3-points), 6 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception, affichant un +/- positif (+2). Son adresse extérieure et son impact dans plusieurs secteurs du jeu ont été des atouts précieux pour Charlotte en fin de troisième quart-temps et début de quatrième, période lors de laquelle il a connu un sacré coup de chaud, avec notamment un 3-points lointain sur le buzzer des 24 secondes.

À l’inverse, Moussa Diabaté a connu une soirée plus contrastée. Malgré une belle production (6 points à 3/5 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes en 11 minutes), son équipe a souffert lorsqu’il était sur le parquet (-16 au +/-). Le Parisien a commis 5 fautes, en plus de perdre 3 ballons.

Un duel haletant jusqu’à la dernière seconde

Dans le sillage d’un énorme Miles Bridges (46 points), Charlotte a renversé Cleveland en début de quatrième quart-temps avec un 21-8 pour prendre 9 points d’avance (104-95). Mais les Cavaliers ont répondu par un 25-15 en fin de match pour reprendre le contrôle. De’Andre Hunter a donné l’avantage définitif à Cleveland (112-110) à 43 secondes du terme, tandis que Bridges a perdu un ballon clé sous la pression défensive.

Avec Donovan Mitchell (24 points), Darius Garland (20 points) et Evan Mobley (19 points), Cleveland a encore prouvé sa solidité en fin de match. Un atout précieux pour une équipe qui vise les sommets en playoffs.

Et maintenant ?

Les Hornets tenteront de rebondir dès samedi contre Brooklyn, tandis que Cleveland se déplacera à Milwaukee pour un choc de l’Est.