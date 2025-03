Ousmane Dieng signe sa deuxième meilleure performance de la saison

NBA - Titularisé et responsabilisé, Ousmane Dieng a saisi sa chance en réalisant sa deuxième meilleure performance offensive de la saison (16 points). Le jeune Français a contribué au succès d’Oklahoma City face aux Blazers (107-89), tandis que Rayan Rupert et Sidy Cissoko ont eu un rôle plus discret.