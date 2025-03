Nicolas Batum réussit son meilleur match de la saison, atteignant cinq fois sa moyenne de points !

Après un road-trip long et compliqué de huit matchs avec seulement deux victoires au bout, les Clippers sont de retour à Inglewood dans leur flambant neuf Intuit Dome depuis deux jours, et ont déjà enchaîné deux succès. C’est devant leur public que les Californiens ont dominé cette nuit (105-95) des Knicks qui étaient en back-to-back après un match éprouvant contre les Lakers la nuit dernière (défaite 113-109 en prolongations). Ces derniers étaient d’ailleurs handicapés par l’absence de leur leader Jalen Brunson, qui s’est tordu la cheville.

Côté Clippers, Norman Powell manquait encore à l’appel. Et c’est justement un certain Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) qui a pris sa place dans le cinq de départ pour la deuxième fois d’affilée. Ce dernier a eu son plus gros temps de jeu de la saison, mettant le couvercle sur la victoire grâce à plusieurs interventions défensives dans les dernières minutes.

17 points : cinq fois sa moyenne cette saison

Cette nuit, Batum a réussi (de loin) le meilleur match de sa saison. 17 points à 6/9 aux tirs (dont 5/7 à 3-points), 4 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 2 contres en 34 minutes.

Une performance exceptionnelle pour lui, plutôt habitué cette saison des performances discrètes en s’occupant des petites tâches qui ne se voient pas dans les statistiques. Cette nuit, c’est son tir extérieur, qu’il a perfectionné au cours des années, qui lui a permis de peser sur le match.

Celui qui tourne à plus de 39% à 3-points pour la cinquième saison était à 5/5 au milieu du troisième quart-temps. Il a profité des espaces créés par ses coéquipiers superstars James Harden (27 points et 7 passes décisives) et Kawhi Leonard (20 points, 7 rebonds et 6 passes décisives). « Quand tu joues avec des gars comme ça, ils accaparent l’attention de la défense. Donc il faut que je sois prêt à tirer » analysait-il après la rencontre au micro de la TV locale.

🍷 Oui, Nicolas Batum est toujours capable de dominer en #NBA ! 🏹 17 points à 6/9

🎯 5 tirs à 3-points

✋ 4 rebonds

🔒 2 interceptions

⛔️ 2 contres 🇺🇸 https://t.co/ed9ZDd2tHk pic.twitter.com/i7YzMw5qyA — BeBasket (@Be_BasketFr) March 8, 2025

Longévité

« Je ne pense pas que les équipes aient un plan de jeu contre moi, j’étais grand ouvert ! » ajoutait-il le sourire aux lèvres. Et pour cause, l’homme aux 17 saisons NBA tourne à tout juste 3 points de moyenne cette saison. Il n’avait dépassé que trois fois les 10 points en 60 apparitions sur le parquet. Mais même s’il n’a plus ses jambes d’antan, son shoot est toujours une arme fatale, et les Knicks l’ont oublié.

À 36 ans, Batum est le joueur français qui a disputé le plus de matchs cette saison. Preuve de l’importance de son rôle de glue-guy dans le système de jeu concocté par Tyronn Lue, qui lui réserve un temps de jeu régulier à chaque match. Avec ce rôle et ce jeu « plutôt faciles », il expliquait « pouvoir continuer longtemps, c’est certain » dans une interview à Benjamin Moubèche en janvier. Cette performance est une nouvelle occasion de souligner la longévité remarquable du vétéran normand.