Nicolas Batum : « Je ne jouerai pas au-delà de 2026, c’est clair »

Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) a pris sa retraite internationale mais a fait son retour chez les Los Angeles Clippers. L’ex-capitaine de l’équipe de France occupe un rôle toujours influent qui ne se retranscrit pas dans les stats (3,5 points, 2,8 rebonds et 1,6 passe décisive en 18 minutes) dans la rotation d’une équipe qui est actuellement sixième de la conférence Ouest en NBA avec 19 victoires en 33 matches. En marge de la rencontre des Clippers contre les Spurs de Victor Wembanyama, le journaliste Benjamin Moubèche l’a interrogé pour Basketsession. Il revient sur son début de saison :

« En venant ici, je savais que j’allais avoir un rôle de « grand frère », de glue guy, qu’on n’attendrait pas forcément des chiffres de ma part. C’est un bon début de saison par rapport à mon impact dans le groupe. Les coaches sont contents, les joueurs sont contents, et mon temps de jeu entre 15 et 20 minutes correspond à peu près à ce qui était prévu. Collectivement, on est très bien. Je ne pense pas que les gens s’attendaient à ça en début de saison, surtout sans Kawhi Leonard. Finir l’année 2024 dans le top 6 de l’Ouest, sans notre meilleur joueur, c’est un très bon bilan pour l’instant.«

Désormais âgé de 36 ans, Nicolas Batum indique que la fin de sa carrière de joueur professionnel est proche.

« Je ne jouerai pas cinq ans de plus, c’est sûr que non (rires). J’ai un rôle et un jeu plutôt faciles, donc je pourrais continuer longtemps, c’est certain. On n’attend pas de moi que je marque 20 points. J’ai un rôle bien défini que j’essaie de remplir à ma manière. Je sais jouer dur des deux côtés du terrain sans faire d’erreurs. Pour l’instant, j’ai signé pour deux ans, et ce sera mon maximum. Je ne jouerai pas au-delà de 2026, c’est clair.«