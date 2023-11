Chima Moneke retrouve Monaco avec la meilleure évaluation de l’EuroLeague : « C’est un match que j’ai coché sur le calendrier »

EuroLeague - Laissé sur le banc à l'AS Monaco la saison passée, Chima Moneke retrouve son ancien club ce vendredi soir en EuroLeague avec Baskonia. Désormais n°1 à l'évaluation moyenne, il se dit "excité et surtout motivé à l'idée de jouer contre Monaco".

Ce vendredi, Baskonia reçoit l’AS Monaco à la Buesa Arena. Ce sera l’occasion pour la Roca Team de retrouver Chima Moneke (1,96 m, 27 ans), seul joueur de la saison 2022-2023 à avoir quitter le club de la principauté à l’intersaison. L’ancien MVP de la Ligue des Champions (BCL) avait rejoint l’ASM mi-janvier, après une brève expérience en NBA.

23,6 d’évaluation par match !

S’il n’entrait en jeu que très peu sous les ordres de Sasa Obradovic en 2022-2023 (10 minutes en demi-finale du Final Four, 3 minutes, laissé sur le banc lors des matches 1 et 2 du quart de finale contre le Maccabi-Tel-Aviv, l’ancien joueur de Rouen, Denain, Quimper, Orléans, Manresa et Sacramento s’éclate cette saison avec le club basque. L’Australo-Nigérian est tout simplement n°1 à l’évaluation moyenne de la compétition (23,6) ! Une moyenne dantesque pour cet ancien joueur de Pro B qui est aussi le deuxième meilleur marqueur (18 points) et quatrième rebondeur (6,9 prises par rencontre) après neuf matches. D’autant plus que Baskonia est actuellement dans le Top 8 avec 5 victoires et 4 défaites.

Bref, le natif d’Abuja (Nigeria) aura sans doute des choses à prouver ce ce vendredi à partir de 20h30. Lui ne cache pas son excitation, notamment parce qu’il se dit toujours proche de ses ex-coéquipiers.

« Je suis excité et surtout motivé à l’idée de jouer contre Monaco. Vous savez, je suis toujours très proche de nombreux membres de l’équipe et nous nous parlons souvent. C’est donc un match que j’ai coché sur le calendrier dès que j’ai signé à Baskonia. Parce qu’il est important pour moi, et j’espère que nous gagnerons. Et, oui, en ce qui concerne mon début de saison, je fais simplement ce que je sais faire avec la confiance que l’on me donne. »

A l’entre-deux, Chima Moneke fera sans doute face à John Brown III, avec qui il partagé le poste 4 durant six mois. Un homme avec lequel il est resté en contact rapproché. « Il va y avoir un gros duel entre lui et moi, prévient John Brown. On est restés proches. Je ne suis pas surpris par son parcours avec Baskonia. Quand vous sentez la confiance derrière vous, le ciel est votre limite. »

Mais Chima Moneke ne sera pas le seul joueur à surveiller du côté de Baskonia puisque Markus Howard reste sur une très grosse performance face à l’ASVEL (35 points à 8/13 à 3-points). La rencontre sera à suivre sur Skweek.