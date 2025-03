Cholet et Dijon à l’attaque des quarts de finale de FIBA Europe Cup

En ce début de mois de mars, le top 8 de la FIBA Europe Cup va lancer le début des phases finales des compétitions européennes. Deux équipes françaises, Cholet Basket et la JDA Dijon, sont encore en lice pour tenter de s’adjuger ce tournoi correspondant au 4e échelon sur le Vieux Continent.

Après deux phases de qualifications quasi immaculées (11 victoires en 12 matchs), Cholet défie le Casademont Saragosse en quart de finale (match aller en Espagne le 5 mars, retour à Cholet le 12 mars). Équipe de la première partie de tableau de Liga Endesa (9e sur 18), la formation d’Aragon n’est pas l’adversaire le plus simple pour le club des Mauges.

Elle possède de gros atouts, comme l’intérieur monténégrin Bojan Dubljevic ou l’ex-Choletais A.J. Slaughter, certes vieillissants mais encore redoutables. Si le meneur Trae Bell-Haynes est la plus grosse menace offensive, Saragosse a perdu son 2e meilleur marqueur en cours de saison, Jilson Bango, parti en début d’année en EuroLeague à Fenerbahçe. « C’est une équipe typique du jeu espagnol, qui aime bouger la balle et étirer les lignes », analysait Fabrice Lefrançois dans Ouest-France.« Tous les joueurs sont capables de tirer à 3-points, mais ce n’est pas très athlétique. »

La JDA Dijon, de son côté, a été légèrement moins impériale que Cholet (8 victoires en 12 rencontres). Elle sera opposée à une équipe qu’elle connaît bien, Ludwigsbourg (match aller à Dijon le 5 mars, retour en Allemagne le 12 mars). Depuis plusieurs saisons, les deux équipes se sont régulièrement affrontées, que ce soit en BCL ou pas plus tard que cette saison lors de la phase 1 de FIBA Europe Cup (pour deux défaites). La formation allemande est emmenée par plusieurs anciens de Betclic ELITE : Justin Simon, Deane Williams et Kellan Grady.

