De la Sardaigne à Gravelines en 48 heures : une programmation « incompréhensible » pour Cholet

Cholet n’a pas le temps de souffler en ce début de mois de février. Après avoir disputé son dernier match du top 16 à Sassari (Italie) ce mercredi 5 février, le leader de Betclic ELITE va de nouveau être sur les parquets dès ce vendredi 7 février, pour un match de championnat à Gravelines-Dunkerque. Soit à peine 48 heures entre les deux rencontres.

« La date n’est pas correcte »

Alors forcément, du côté de Cholet Basket, le choix de la programmation de la LNB ne passe pas vraiment : « Programmer un match un vendredi soir pour une équipe qui joue la FIBA Europe Cup le mercredi, c’est incompréhensible », déplorait Fabrice Lefrançois à Ouest-France. « La date n’est pas correcte. Une équipe d’EuroLeague n’aurait jamais joué le vendredi soir… […] Je peux entendre les indisponibilités de salle, mais on pouvait trouver facilement d’autres dates d’ici la fin de saison. »

Potentiellement 7 matchs à jouer en une quinzaine de jours

D’autant plus que cet enchaînement Sardaigne – Nord de la France se fait au milieu d’une série de matchs condensée pour Cholet. En effet, sur la première quinzaine de février, CB va à minima disputer 5 matchs : victoire contre Strasbourg et Sassari, avant d’enchainer avec Gravelines-Dunkerque (Betclic ELITE), Nanterre (Coupe de France) et Le Mans (quart de finale de Leaders Cup). Et peut-être même plus si la compétition de mi-saison sourit à la formation de Fabrice Lefrançois (potentiellement 7 en cas de qualification en finale).

Heureusement pour Cholet, une seule de ses trois rencontres à venir compte dans le championnat de Betclic ELITE. Pour éviter de céder son trône en championnat, CB devrait donc concentrer tous ses efforts sur sa rencontre contre Gravelines-Dunkerque, avec toujours l’absence de Nathan De Sousa. Viendra ensuite le temps d’un repos bien mérité pour Cholet sur la 2e quinzaine de février…