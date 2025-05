Dijon veut rejouer un mauvais tour à Paris

La JDA Dijon se déplace ce mardi soir sur le parquet du Paris Basketball pour le match 1 des quarts de finale des playoffs de Betclic ÉLITE. Deux semaines après leur victoire surprise à l’Adidas Arena (95-96), les hommes de Laurent Legname espèrent à nouveau faire déjouer le leader de la saison régulière. Mais le technicien varois sait que l’adversaire ne leur fera aucun cadeau.

Un Paris revanchard, une JDA sous pression

« On sait qu’on va être attendu parce qu’ils vont se souvenir de leur défaite », annonce Laurent Legname dans Le Bien Public, lucide sur le défi qui attend sa formation. Qualifiés in extremis pour les playoffs, les Dijonnais ont rempli leur objectif de saison. Mais pour ne pas s’arrêter là, ils devront retrouver l’état d’esprit de l’outsider capable de renverser les montagnes.

Opposés à une équipe parisienne qui vise le premier titre de champion de France de son histoire, les coéquipiers de David Holston devront redoubler de concentration. Paris, déjà vainqueur de la Coupe de France et mené par l’ancien NBAer Tiago Splitter, pourrait voir plusieurs de ses joueurs majeurs partir à l’intersaison (Shorts, Hifi, Ward, Jantunen). L’occasion est trop belle pour ne pas tout donner.

Laurent Legname veut éviter la claque

Laurent Legname reste prudent. Il rappelle que « si mentalement on n’est pas prêt à mettre de côté le fait d’avoir atteint l’objectif du club et qu’on arrive la fleur au fusil, on risque d’en prendre une. » Le coach dijonnais insiste : il veut voir une équipe combative, ambitieuse et surtout, respectueuse de ses valeurs. « Je n’ai pas envie d’en prendre 40 là-bas. On ne mérite pas ça, ni le staff, ni les joueurs, ni le club. »

Avec un effectif au complet, la JDA a les moyens de gêner les Parisiens. Mais elle devra faire preuve de la même rigueur et du même engagement que lors de sa victoire récente dans la capitale. L’enjeu est simple : tenter de créer un nouvel exploit avant un match 2 qui s’annonce chaud au Palais des Sports jeudi.