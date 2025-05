Georgios Papagiannis pourrait repartir au Panathinaïkos, deux ans après son départ polémique ?

Après seulement une saison à l’AS Monaco, Georgios Papagiannis pourrait déjà quitter la Principauté au terme d’un exercice frustrant. Très peu utilisé par son entraîneur et compatriote Vassilis Spanoulis, le pivot pourrait s’engager avec l’une de ses anciennes formations, le Panathinaïkos, d’après des informations de Basketnews.

Une saison compliquée sur le plan individuel pour Papagiannis

Avoir la défaite amère. C’est de cette manière que nous pourrions résumer l’après Final Four d’Euroleague du Panathinaïkos. La formation grecque a terminé quatrième à Abou Dabi, derrière le vainqueur Fenerbahçe, le finaliste Monaco et le rival Olympiakos. Un résultat frustrant pour l’exécutif du Pana, qui s’affaire déjà à se renforcer en vue de la saison prochaine, alors que le championnat local n’est pas terminé (finales contre l’Olympiakos jusqu’au 4 juin).

Alors que le Parisien T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) pourrait rejoindre le club athénien, ce dernier lorgnerait également sur une autre grosse pointure de la Betclic ELITE : Georgios Papagiannis (2,20 m, 27 ans). Selon Basketnews, un retour du pivot grec serait même déjà en discussion, ce que confirme le média serbe Mozzart Sport en allant plus loin : “Papagiannis pourrait remplacer Tibor Pleiss, dont le contrat arrive à expiration, dans l’équipe”.

PROFIL JOUEUR Georgios PAPAGIANNIS Poste(s): Pivot Taille: 220 cm Âge: 27 ans (03/07/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Euroleague PTS 7,3 #120 REB 3,4 #66 PD 0,5 #213

Aussi référencé soit-il, Georgios Papagiannis n’est pas rentré dans les plans de Monaco en Euroleague depuis le mois de mars, alors que l’enjeu des rencontres grimpait au printemps. L’international grec n’est revenu qu’au match 5 du quart de finale des playoffs face au FC Barcelone, le 6 mai dernier, en y jouant un rôle décisif de facteur avec ses 17 points (3/3 à 3-points), 5 rebonds et 1 contre en 19 minutes de jeu.

Cette performance est cependant restée sans lendemain, puisque Vassilis Spanoulis ne l’a pas utilisé lors du dernier Final Four. Georgios Papagiannis vient donc de conclure une saison européenne à 7,3 points, 3,4 rebonds et 1,3 contre en 16 minutes de moyenne pour seulement 29 matchs et 2 titularisations. De quoi crédibiliser encore davantage les rumeurs d’un départ, alors que l’intérieur est en fin de contrat.

Georgios Papagiannis played his first EuroLeague game since March 13th and DELIVERED in GAME 5 🔥🇬🇷 17 PTS

3/3 3FG

5 REB

21 PIR pic.twitter.com/xytBz7bWMy — BasketNews (@BasketNews_com) May 6, 2025

Du côté du club grec, son retour serait évidemment un énorme ajout pour prétendre de nouveau au plus grand titre européen. La raquette athénienne serait alors constituée de Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans), Omer Yurtseven (2,08 m, 26 ans) et Papagiannis, qui a déjà joué pendant 7 ans au Pana. Mais il ne serait pas non plus anodin, car Dimitris Giannakopoulos, président de l’institution verte, nourrit une lourde rancœur envers Papagiannis depuis son départ au Fener en 2023.

Le Panathinaïkos prêt à mettre ses rancoeurs de côté ?

En effet, alors que le Panathinaïkos avait préparé les contrats pour sa signature, après avoir accepté les montants demandés par le joueur, ce dernier avait finalement informé son président de sa volonté de rejoindre la Turquie, convaincu par ses parents, car le Fener offrait “200 000 dollars de plus”. Une trahison restée tout ce temps en travers de la gorge du président grec, qui lui aurait “néanmoins pardonné”, à en croire Mozzart Sport. Le sulfureux Dimitris Giannakopoulos serait donc prêt à tout, même au pardon, pour se renforcer et retrouver les sommets européens.