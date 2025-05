Avec 17 points, Sylvain Francisco propulse le Zalgiris Kaunas en demi-finales de LKL

Flamboyant en EuroLeague, Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) l’est tout autant en LKL lors des playoffs 2025. Le meneur a loupé son entrée en matière dans cette post-season mais il s’est bien rattrapé ce lundi soir avec 17 points et 6 passes décisives. Une performance qui permet au Zalgiris Kaunas de sweeper le Neptunas Klaipeda lors de ce premier tour de playoffs.

Le titre en ligne de mire

Arrivé cet été en provenance du Bayern Munich, le meneur de jeu avait été recruté pour renforcer une équipe de Kaunas revancharde après sa défaite en finale des playoffs contre le Rytas Vilnius. Artisan du début de saison réussi des Lituaniens en EuroLeague, il va désormais falloir confirmer sur cette fin de saison, Kaunas ambitionnant de récupérer son titre national.

PROFIL JOUEUR Sylvain FRANCISCO Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 27 ans (01/10/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betsafe LKL PTS 12,8 #24 REB 2,4 #87 PD 5,2 #6

Après un match aller compliqué (2 points à 1/8 aux tirs), l’international français s’est bien repris sur la manche retour dans le blow-out infligé par son équipe (70-98). Meilleur joueur du match à l’évaluation (20), il termine à 17 points (6/11 aux tirs, dont 3/8 à 3-points), 6 passes et 3 rebonds en sortie de banc. Explosif et actif à la distribution, il a été l’une des clefs de la victoire collective de Kaunas (5 autres joueurs à plus de 10 points). Au prochain tour, son équipe affrontera le CBet Jonava, cinquième de saison régulière, pour une place en finale.