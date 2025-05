Droits TV : TF1 décroche les matches des Bleus pour les prochains Euros et Coupes du monde de basket

C’est un grand tournant pour les fans de l’équipe de France de basket : les matches des Bleues et des Bleus lors des prochaines grandes compétitions internationales seront diffusés sur les antennes du groupe TF1 indique L’Équipe. La FIBA a officialisé la nouvelle dans la foulée. C’est un changement important pour le public habitué à d’autres canaux lors des précédentes éditions.

Le contrat entre TF1 et la FIBA couvrira les grandes compétitions internationales jusqu’en 2029, en commençant par l’Euro féminin 2025 (18 au 29 juin) en Grèce. Les Bleues, finalistes olympiques à Paris en 2024, y lanceront leur campagne contre la Turquie à Pirée. L’EuroBasket masculin suivra à la fin de l’été (27 août au 14 septembre), avec une entrée en lice contre la Belgique à Katowice, en Pologne.

TF1 diffusera les matches sur une de ses antennes traditionnelles (TF1, TMC, TFX) et via sa plateforme TF1+. Ce partenariat représente un coup de projecteur majeur pour le basket français, qui entend capitaliser sur la dynamique des Jeux de Paris et l’engouement autour de ses sélections nationales.

Basketball fans in France will benefit from a brand new partnership that will see TF1 Group broadcasting all French national team games at major FIBA events free-to-air until 2029.https://t.co/hS7b6NJC1r

— FIBA Media (@FIBA_media) May 27, 2025