Quatre pays hôtes pour l’EuroBasket 2029, la finale se jouera en Espagne !

Ce jeudi 22 mai, la FIBA a rendu son verdict quant à l’attribution de l’organisation de l’Eurobasket 2029, à l’issue d’un vote du conseil d’administration à Riga. La 43e édition de l’Euro se jouera donc à Athènes (Grèce), à Ljubljana (Slovénie), à Tallinn (Estonie) et à Madrid (Espagne), où le match d’ouverture aura exceptionnellement lieu au stade Santiago Bernabeu, qui pourrait accueillir jusqu’à 80 000 spectateurs.

Chacune des quatre capitales accueillera les quinze matchs de l’une des poules de la phase de groupes, avant que Madrid ne serve de décor unique pour la phase finale. « Tous les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et toute la course aux médailles » auront lieu à la Movistar Arena, l’habituelle antre du Real Madrid, détaille la Fédération espagnole dans son communiqué.

Les fantômes de J.R. Holden et Thomas Heurtel ?

Des phases finales à Madrid, cela pourrait évidemment placer la Roja en favorite naturelle… Mais la sélection ibérique n’a pas vécu de très bonnes expériences à la maison ces derniers temps. On se rappelle ainsi du tir assassin de J.R. Holden (Russie) en finale de l’EuroBasket 2007 ou de la sensation bleue, incarnée par Thomas Heurtel, en quart de finale du Mondial 2014.

Organisant pour la cinquième fois dans quatre pays, la FIBA s’est dite « ravie d’organiser l’ ​EuroBasket 2029 dans certaines des principales destinations de basket-ball d’Europe. Chacune est dotée d’une forte culture du basket-ball et d’une volonté claire d’organiser un événement exceptionnel », s’est réjoui le président de la FIBA ​​Europe Jorge Garbajosa. « Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec les pays hôtes pour garantir un tournoi réussi et mémorable pour les équipes, les fans et les partenaires », peut-on lire ensuite dans le communiqué de la FIBA.

It's official. The FIBA EuroBasket 2029 Final Phase is coming to Spain! 🇪🇸 pic.twitter.com/7zHPJCmrAz — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) May 22, 2025

Les quatre co-organisateurs confirmés de l’​​Eurobasket 2029 succéderont donc à Chypre, la Finlande, la Lettonie et la Pologne, qui accueilleront l’édition 2025 du 27 août au 14 septembre.