Cet ex-coach de Limoges et Strasbourg a été élu entraîneur de la saison en Grèce

Massimo Cancellieri, passé par le Limoges CSP puis la SIG Strasbourg, a marqué les esprits en Grèce cette saison. À la tête du PAOK Salonique, l’entraîneur italien de bientôt 53 ans a été élu coach de l’année 2024-2025 en GBL, couronnant une saison où il a su redonner des couleurs à son équipe, finaliste de la FIBA Europe Cup. Il rejoindra la saison prochaine le club italien de Trento, en Lega Serie A et EuroCup. C’est l’ancien meneur de Limoges et coach des Metropolitans 92 Jurij Zdovc qui va le remplacer sur le banc du PAOK, avec l’ex-Denaisien et Fosséen Stephon Brown comme meneur.

Une reconnaissance au-delà du classement

Avec un bilan de 10 victoires pour 12 défaites en championnat, Massimo Cancellieri n’a pas terminé la saison avec un tableau de marche éclatant. Mais son travail au PAOK, tant sur le plan tactique qu’humain, a séduit l’ensemble du paysage grec. En effet, il a remporté l’élection du coach de l’année grâce aux votes des capitaines et entraîneurs de la ligue (45,83 %), devançant deux poids lourds du championnat, Giorgos Bartzokas (Olympiakos) et Nikos Papanikolopoulos (Karditsa).

Il a également été plébiscité par les médias, même s’il a terminé derrière Bartzokas (28,85 % contre 40,38 %). Du côté du public, il a dû se contenter de la 3e place, mais l’ensemble des suffrages a suffi pour faire de lui le grand lauréat.

Une aventure marquante avant de rentrer en Italie

Massimo Cancellieri, en excellent communicant, n’a pas caché son émotion : « Ce que j’ai vécu cette année en Grèce, je ne l’oublierai jamais. J’ai ressenti beaucoup de respect, comme si j’étais grec, comme si j’avais toujours été ici. » Il a tenu à partager cette distinction avec le président du PAOK, Thanasis Chatzopoulos, et l’ensemble du club : « Ce prix, je veux le partager avec eux. C’est quelque chose d’inattendu pour moi et je suis très reconnaissant. »

Arrivé à Thessalonique pour sa première saison en Grèce, l’Italien a donc rapidement conquis le cœur de la ligue. Son parcours jusqu’en finale de la FIBA Europe Cup avec une équipe loin des standards habituels de la compétition européenne a renforcé sa légitimité pour cette distinction.

Direction désormais Trento pour Massimo Cancellieri, qui fera son retour dans son pays natal pour prendre les commandes d’un club d’EuroCup.