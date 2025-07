Officiel : Théo Maledon, le nouveau Mousquetaire du Real Madrid

Après une dernière saison sans joueur français, le Real Madrid va reprendre sa récente tradition tricolore avec Théo Maledon. Attendue depuis plusieurs semaines, la signature de l’international français au sein du club madrilène a été officialisée ce lundi 7 juillet, avec un contrat de deux saisons, soit jusqu’en 2027.

La renaissance de Théo Maledon à l’ASVEL

Ce nouveau chapitre d’importance qui va s’ouvrir dans la carrière de Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) a été permis par une saison de très haut niveau à l’ASVEL. Pour son retour en Europe et dans le club de ses débuts en professionnel (2018 à 2020), l’international français s’est créé un statut de joueur dominant en EuroLeague. Nommé dans la All-EuroLeague Second Team et premier joueur français a être élu MVP du mois depuis un ex-Madrilène et Villeurbannais Guerschon Yabusele (janvier 2022), il a tourné cette saison à 17 points à 44% aux tirs dont 34% à 3-points, 3,5 rebonds, 4,6 passes décisives et 1 interception de moyenne en 33 matchs.

PROFIL JOUEUR Théo MALEDON Poste(s): Meneur Taille: 193 cm Âge: 24 ans (12/06/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 15,6 #7 REB 3,9 #60 PD 4,3 #13

S’il n’a pas pu quitter l’ASVEL sur un titre (demi-finaliste du championnat de France), Théo Maledon aura néanmoins été la grande satisfaction de l’équipe villeurbannaise, qui peut être fière d’avoir fait office de second tremplin dans la carrière du Rouennais, après sa Draft NBA en 2020. « J’avais besoin de me recentrer, de me reconnecter à ce qui m’a construit », écrit-il sur les réseaux sociaux pour annoncer son départ de l’ASVEL. « J’ai retrouvé ici tout ce qui me manquait. Un public fidèle, une équipe soudée et surtout le plaisir de jouer. »

Merci @LDLCASVEL 🙏🏾 J’ai rejoint ce club mythique à 16 ans avec des rêves plein la tête. Jeune homme, je ne demandais qu'à pratiquer ma passion tous les jours et progresser à vitesse grand V. J’ai tout connu lors de mes trois premières saisons au club. D’abord le dur… pic.twitter.com/JpCXqZ079N — Theo Maledon (@Theo_Maledon) July 7, 2025

Un retour en Europe payant

Cette signature au Real Madrid confirme bel et bien le pari gagnant qu’a effectué Théo Maledon en revenant en Europe. Après quatre saisons en NBA (Oklahoma City Thunder, Charlotte Hornets, Phoenix Suns) et de nombreux aller-retours avec la G-League, le combo-guard avait décidé de dire stop, privilégiant un retour en Europe pour redonner un coup de boost à sa carrière. À 24 ans, ce choix s’est avéré payant, puisque un peu moins d’un an après son retour, il s’est engagé avec l’une des plus grosses écuries européennes.

Au Real Madrid, il sera attendu comme un élément clé, d’autant plus avec le récent départ de Dzanan Musa au Dubaï BC. L’institution merengue veut se relancer sur la scène européenne, elle qui ne s’est pas qualifiée au Final Four de l’EuroLeague après son élimination en quart de finale contre l’Olympiakos. Vainqueur de son 25e titre national fin juin, le club de la capitale espagnole a en plus changé de coach cet été, avec la nomination du sélectionneur de la Roja, Sergio Scariolo.