Théo Maledon premier français élu MVP du mois en EuroLeague depuis trois ans !

Guerschon Yabusele en janvier 2022. Voilà le dernier lauréat français d’un trophée de MVP du mois en EuroLeague. Avec les futurs finalistes du Real Madrid, l’ailier-fort avait dominé les parquets européens encore plus que d’habitude. C’est donc un de ses cadets qu’il a côtoyé en équipe de France qui lui succède au palmarès, quasiment trois ans après. Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) vient de s’adjuger le troisième trophée de la saison, après Kevin Punter (Barcelone) en octobre et TJ Shorts (Paris) en novembre. Le protégé de Pierric Poupet devient aussi le premier joueur de l’ASVEL de l’histoire à récupérer ce titre.

Maledon a compilé des statistiques impressionnantes ce mois-ci : 21,2 points à 47,2% aux tirs (dont 39,3% à 3-points), 4,3 rebonds, 5,3 passes décisives et 1,0 interception en 30 minutes par match. Et surtout une évaluation moyenne délirante : 26,8. Le Rouennais est sur une série historique de dix matchs d’affilée à plus de 20 d’évaluation, ce qui n’était jamais arrivé en EuroLeague. Et dans le même temps, l’ASVEL a engrangé quatre succès en six matchs. Patron de l’attaque notamment dans le clutch, Maledon a joué un rôle primordial dans cette bonne dynamique. Même si le club de Tony Parker ne figure toujours qu’en 15e position du classement, ils ont un bilan de 8 victoire pour 10 défaites ex-æquo avec deux autres équipes, qui peut encore leur permettre de rêver du play-in tournament.

L’ex joueur du Thunder et des Hornets en NBA vit un retour rêvé en Europe. Il est pour l’instant le meilleur joueur d’EuroLeague à l’évaluation (23,5 de moyenne), et le cinquième meilleur au scoring (18,8). En décembre, ses performances ont mené l’ASVEL vers des succès de prestige contre le Real Madrid (80-78) ou les leaders du classement à ce moment, Paris (98-93). De quoi attirer des convoitises pour le jeune meneur, qui a encore toute sa carrière devant lui. Plusieurs grosses écuries européennes sont venues aux nouvelles, en vue de potentiellement l’enrôler dans les prochains mois. En attendant, il continue son explosion individuelle.

Les autres lauréats français dans l’histoire :

Theo Maledon out here with a historic run in December as he becomes the first @LDLCASVEL player to win an MVP of the Month award 🏆

Maledon helped push his side to a winning month and often put the team on his back with impressive performances 💪

‘MVP of the Month’ I… pic.twitter.com/YSjp7UecUP

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 30, 2024