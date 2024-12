Theo Maledon ou T.J. Shorts dans les plans de l’Olympiakos pour la saison prochaine ?

L’Olympiakos, l’un des favoris au Final Four de l’EuroLeague (actuellement 3e de la saison régulière) et déjà doté d’une féroce armada, pense déjà à la construction de son effectif la saison prochaine. Ainsi, le club grec viserait deux virtuoses de Betclic ELITE, Théo Maledon (ASVEL) ou T.J Shorts (Paris).

Olympiacos has identified two main targets for the summer 💣Theo Maledon and TJ Shorts, aiming to strengthen their guard rotation💥

📌They will try to sign one of them, not both 👀

Per @IONIKOS1972 on PareVale#hoopsforthoughtgr #olympiacosbc #euroleague #paobc pic.twitter.com/1QMpTPJecO

— hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) December 24, 2024