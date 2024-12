Le Real Madrid déjà sur les rangs de Théo Maledon ?

Auteur d’un retour en EuroLeague fracassant sous les couleurs de l’ASVEL, Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) est déjà pisté par le plus grand club de basketball européen : le Real Madrid. Le club le plus titré du Vieux Continent se serait positionné afin de récupérer l’ancien joueur NBA dès cette saison, en proposant une sorte d’échange avec le Canadien Xavier Rathan-Mayes (1,93 m, 30 ans) notamment, selon Matteo Andreani.

Real Madrid is the top EuroLeague team on Theo Maledon.

Madrid is trying to have Maledon now.

Ready an offer to Asvel. Xavier Rathan-Mayes also can be included in the deal.

Not easy deal but Madrid is pushing for Maledon.#Transfers #EuroLeague https://t.co/tZADqD7CDH

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 19, 2024