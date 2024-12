La sensationnelle série de Théo Maledon : 30,7 d’évaluation sur ses sept derniers matchs d’EuroLeague

Où est passé le petit adolescent timide qui s’est envolé vers les États-Unis à l’âge de 19 ans ? Revenu à l’ASVEL face à l’impasse de sa carrière NBA, Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) montre énormément de caractère, dans tous les sens du terme, cette saison à Villeurbanne. En témoigne cette séquence, dans le money-time, où il a fait plus que glisser quelques mots doux à Tyson Ward, après un tir primé faisant repasser Villeurbanne à +7 contre Paris (92-85, 39e minute).

No need for a scoreboard when the trash talk’s this intense! 🔥

Theo Maledon and Tyson Ward keeping the heat up in the French derby! 🏀💥 pic.twitter.com/EhKp8GxRoF

— SKWEEK (@skweektv) December 13, 2024