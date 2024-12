Dix matchs à plus de 20 d’évaluation pour Théo Maledon : un record historique en EuroLeague

Ce n’est plus un secret : Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) domine l’EuroLeague individuellement depuis plusieurs semaines. Arrivé en provenance des États-Unis après quatre saisons à alterner entre la NBA et la G-League, celui qui a fait son retour à l’ASVEL n’a eu besoin d’aucun temps d’adaptation pour retrouver ses marques. Il a probablement dépassé toutes les attentes en ce sens. En EuroLeague, il est tout simplement exceptionnel avec 18,8 points à 46,7% aux tirs (dont 38,7% à 3-points), 4,2 rebonds et 4,8 passes décisives de moyenne. Ce qui le place dans le top 5 des meilleurs marqueurs de la compétition, et à la… première place à l’évaluation moyenne (23,5). Le tout en se comportant comme un patron sur le terrain, et avec une grande régularité. Il n’a en effet eu que très peu de trous d’airs, avec un seul match à moins de 10 points. Et a sauvé son équipe à plusieurs reprises.

Dans l’élite européenne

Et dernièrement, celui qui n’a pas vécu son retour à Villeurbanne comme un « retour en arrière, mais comme une opportunité », a encore passé une nouvelle vitesse. Il est sur une série de dix matchs européens à plus de 20 d’évaluation. Ce qui n’était tout simplement… jamais arrivé dans l’histoire de l’EuroLeague, selon l’analyste Darius Garuolis. Il devance des légendes de l’EuroLeague comme Shane Larkin, Arvydas Sabonis ou Alexey Shved, qui se sont arrêtés à neuf. La série du Rouennais coïncide aussi avec la bonne forme de son équipe, puisque l’ASVEL a engrangé six victoires sur ces dix matchs. Ils se sont ainsi relancés dans la course au play-in, qui est loin d’être finie.

De quoi le citer dans la course au MVP de la saison ? Individuellement parlant, il pourrait être le favori. Mais le contexte collectif compte. Jamais un MVP n’a fait partie d’une équipe hors top 5 depuis le passage de la ligue à un seul groupe en 2016. Maledon, qui détient le plus de trophées de MVP de la journée à égalité avec Sasha Vezenkov (3), passe encore derrière plusieurs leaders d’équipes mieux classées. Il faudra que l’ASVEL continue sur cette lancée pour qu’il ait une chance. En attendant, l’ancien du Thunder et des Hornets en NBA attire les convoitises des plus grandes écuries européennes, du Real Madrid et de l’Olympiakos notamment. L’ASVEL va devoir batailler pour le garder l’été prochain.