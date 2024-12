Invaincu en novembre avec Paris, T.J. Shorts élu MVP du mois en EuroLeague

Quoi de plus logique de récompenser le meilleur joueur de la meilleure équipe actuelle en EuroLeague ? Ainsi, les instances de la compétition ont décidé de couronner T.J. Shorts pour le titre de MVP du mois de novembre. Actuel leader surprise de la saison régulière après douze journées, le Paris Basketball reste sur 8 victoires de rang, dont 6 lors de l’avant-dernier mois de l’année 2024.

Si cette série d’invincibilité est le fruit d’un véritable collectif bien huilé, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) en est le parfait chef d’orchestre avec 19,6 points et 8,4 passes décisives pour 2,5 ballon perdu, totalisant ainsi une évaluation de 25. Pour sa découverte de l’EuroLeague, le Californien est actuellement le 4e meilleur marqueur, même chose pour l’évaluation globale. Après le titre de MVP de la BCL, de l’EuroCup et de la Betclic ELITE, celui de l’EuroLeague est clairement dans son viseur désormais.

.@TjShorts5 keeps delivering, time after time after time👏

The @ParisBasketball guard is MVP of the Month for November as he helped the French side to a PERFECT MONTH ⭐️

'MVP of the Month' I @PaniniAmerica pic.twitter.com/2jLLYfUCzx

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 2, 2024