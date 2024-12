L’incroyable buzzer de Paris Lee et l’ASVEL terrasse le Real Madrid pour la première fois depuis 2003 !

Le basket français est porté par un formidable élan en EuroLeague en cette fin d’année 2024. Si le Paris Basketball continue d’enchaîner les victoires, avec une 9e contre le Maccabi Tel-Aviv, c’est bien l’ASVEL qui est sous le feu des projecteurs ce mardi 3 décembre. À l’Arena de Décines, Villeurbanne s’est offert une superbe soirée contre le Real Madrid, conclue formidablement d’un floater au buzzer de Paris Lee (80-78).

Le floater de Paris Lee, le contre de Roberson : quel scénario à la LDLC Arena !

Vainqueur de l’Anadolu Efes lors de la précédente journée, l’ASVEL a enchaîné pour la première fois de la saison avec un autre succès en EuroLeague, contre le Real Madrid. Et c’est un scénario fou que Pierric Poupet et ses joueurs ont réservé aux près de 9 000 spectateurs de la LDLC Arena. Avec moins de 2 secondes à jouer, Paris Lee (13 points) est parvenu à faire exploser de bonheur la LDLC Arena en parvenant à se faufiler ligne de fond pour glisser un subtil floater synonyme de victoire (80-78).

Cette action libératrice du meneur camerouno-américain a été permise par son compatriote Andre Roberson (8 points et 7 rebonds), à l’origine d’une action un peu plus litigieuse. Sur la possession précédente, à 78 partout, l’ancien Choletais a contré un lay-up de Facundo Campazzo à l’extrême limite de toucher la planche et donc d’être accordé. Qu’à cela ne tienne, le contre a été validé par les arbitres, permettant à Paris Lee d’ajouter un tir clutch de plus à son palmarès. Et à Andre Roberson d’ajouter une ligne de plus à son CV pour convaincre l’ASVEL de le prolonger.

Première victoire contre le Real Madrid depuis… 2003 !

Une victoire amplement méritée pour l’ASVEL, qui pendant un moment à dominer le Real Madrid. Après une première mi-temps de rêve (plus de 60% d’adresse), le club rhodanien a logiquement fait la course en tête (51-43). Mais pris à froid au retour des vestiaires, Villeurbanne a concédé une série de 6-26 dans le 3e quart-temps, que l’on pensait rédhibitoire dans la perspective d’un succès. C’était sans compter sur la force de caractère des Lyonnais qui, portés par un Théo Maledon (23 points dont 13 dans le 4e quart-temps) toujours aussi bon sur la scène européenne, sont restés dans les basques madrilènes durant tout le 4e quart-temps… Avant de leur passer devant au meilleur des moments, au buzzer !

Certes, le Real Madrid n’est que l’ombre de lui-même cette saison. Hors du top 8 en EuroLeague, déjà défait à 3 reprises (sur 9 matchs) en Liga ACB, le club merengue vit un début de saison compliqué depuis le départ de l’ensemble de ses joueurs français cet été. Mais l’ASVEL confirme bien que, même si elle ne possède pas le plus talentueux des effectifs d’EuroLeague, elle est prête à se battre pour empocher toutes les victoires à sa portée. Surtout qu’elle attendait depuis 21 ans un succès contre le club de la capitale espagnole. Alors celui-ci tout particulièrement se savoure…