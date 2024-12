L’ASVEL compte bien prolonger Andre Roberson : « Sa fraîcheur mentale fait du bien au groupe »

Signé une première fois par Cholet Basket, Andre Roberson (2,01 m, 32 ans) a ensuite bifurqué vers l’ASVEL. D’abord engagé comme remplaçant médical d’Edwin Jackson, l’ancien joueur NBA va normalement voir son contrat est requalifié en tant que joker pour être prolongé jusqu’au 30 juin 2025. Il prendra numériquement la place d’Admiral Schofield (1,97 m, 27 ans), qui a été libéré par le club rhodanien.

Après quatre matches d’EuroLeague avec l’ASVEL, Andre Roberson tourne à 2,2 points à 30% de réussite aux tirs, 5,8 rebonds et 1 passe décisive en 18 minutes. En trois rencontres de Betclic ÉLITE, il a été plus en réussite (11,7 points à 52,2%, 7 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes). Plus que son impact sur le terrain, son énergie et son état d’esprit ont fait du bien à l’équipe de Pierric Poupet, qui était dans le dur au moment de sa signature avec beaucoup de blessures.

« Sa fraîcheur mentale fait du bien au groupe, explique le coach de l’ASVEL dans Le Progrès. Sa traversée du désert fait qu’il a envie de profiter et il voit toujours les choses de manière positive. Il est bienveillant et, sur le terrain, il met beaucoup de liant dans le jeu et est un moteur défensif. Quand il est bien physiquement, Andre est un des tout meilleurs défenseurs d’Europe. C’est vraiment un beau joueur d’équipe. Il donne plus qu’il ne prend ».

Avec Andre Roberson dans ses rangs, l’ASVEL reçoit le Real Madrid ce mardi 3 décembre à la LDLC Arena.