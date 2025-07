La grande soirée de Williams et Malonga contre Johannès, les débuts de Leïla Lacan en WNBA

Alors qu’une Française va pour la première fois de l’histoire participer au All-Star Game WNBA, Gabby Williams, qui a obtenu cet honneur grâce à son formidable début de saison, ainsi que sa compatriote Dominique Malonga, ont décidé de célébrer cela par une victoire de prestige à New York ce dimanche 6 juillet. Face à l’un des favoris de la saison, le Liberty, le duo français du Seattle Storm a été très en vue pour donner la victoire à la franchise de l’État de Washington (79-70).

Gabby fait du Williams, rendement express pour Malonga

Seattle a ainsi infligé à New York sa première défaite de la saison à domicile, la 6e de la saison au total (sur 18 matchs). C’est en seconde période que le Storm a construit sa victoire, avec un 3e quart-temps remporté sur le score de 22 points à 6, pour envisager sereinement le dernier acte avec plus de 10 points d’avance.

Joueuse majeure du Storm cette saison, Gabby Williams a une nouvelle fois conforté ce statut avec ses 16 points à 7/13 aux tirs, 7 rebonds, 5 passes décisives et évidemment 3 interceptions pour la meilleure dans ce domaine dans l’Association. Mais la performance la plus surprenante du côté de Seattle est à mettre au crédit de son autre Française, Dominique Malonga. La jeune pivot a tout simplement signé son meilleur match de sa saison rookie, avec 11 points à 5/7 aux tirs et 8 rebonds en moins de 10 minutes de jeu !

En face, Marine Johannès n’a pas du tout vécu le même type de soirée, ne prenant qu’un tir (raté), avec 3 rebonds et 1 passe décisive en 15 minutes de jeu.

Première encourageante pour Lacan

Une semaine après l’EuroBasket 2025 avec l’équipe de France, Leïla Lacan débutait une nouvelle grande aventure : la WNBA. Quelques jours après avoir vu son contrat activé par le Connecticut Sun, décroché à l’issue de sa Draft en 2024, la Ruthénoise a fait ses premiers pas dans l’Association. Malheureusement pour elle et sa franchise, cela ne s’est pas traduit par une victoire contre les Las Vegas Aces (68-86), ce que recherche désespérément le Sun dans ce début de saison…

Pour sa grande première, Leila Lacan a joué 23 minutes pour 5 points à 1/2 aux tirs, 2/2 aux lancers francs, avec 1 passe décisive, 4 fautes provoquées et 2 ballons perdus. Sa compatriote Bria Hartley s’est également démené avec 7 points à 2/8 aux tirs, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 ballon perdu en 20 minutes de jeu.

Mais cette défaite face à Las Vegas est bien synonyme d’un 16e revers en 18 matchs pour la franchise de Rachid Méziane, qui continue de s’enfoncer au classement.