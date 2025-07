Un intérieur nigérian devrait débarquer à la JDA Dijon

Alors que l’avenir de Gavin Ware à Dijon est toujours incertain, la JDA pourrait enrôler un autre pivot pour garnir sa peinture. Selon les informations de Luca D’Alessandro, le pivot nigérian Kaodirichi Akobundu-Ehiogu pourrait venir poursuivre son début de carrière européen en Côte-d’Or.

Kaodirichi Akobundu-Ehiogu has signed a deal with JDA Digione — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) July 5, 2025

Deux saisons en Allemagne et en Italie

Kaodirichi Akobundu-Ehiogu (2,05 m, 25 ans) est un pivot âgé de 25 ans aux grandes capacités athlétiques. Né à Lagos au Nigéria, il a effectué une partie de sa formation aux États-Unis en NCAA.

Après trois saisons sur le circuit universitaire américain (deux exercices à Texas-Arlington Mavericks, puis un aux Memphis Tigers), l’international nigérian a débuté en Europe en 2023 à Tübingen en Allemagne. Dans le championnat de Bundesliga, il a disputé seulement une dizaine de matchs pour 5,1 points et 3,5 rebonds en 20 minutes de moyenne. Ce qui ne l’a pas empêché de signer dans une autre première division la saison dernière, en Italie. Avec Varèse, l’intérieur a gagné en efficacité et en expérience, disputant 30 matchs de Lega Serie A pour 7,5 points à 80% de réussite aux tirs, 4,1 rebonds et 2 contres en 23 minutes de jeu en moyenne.

PROFIL JOUEUR Kaodirichi AKOBUNDU-EHIOGU Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 25 ans (07/10/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A PTS 7,5 #112 REB 4,1 #59 PD 0,4 #189

La JDA Dijon compte pour le moment sept joueurs dans son effectif pour la saison 2025-2026 : Axel Julien, Gregor Hrovat, Robin Ducoté, Justin Bibbins, Williams Narace, Quentin Losser, Gavin Ware. Malgré encore une année de contrat restant, la présence de l’intérieur américain n’est toutefois pas certaine.