T.J. Shorts veut finir en beauté avec Paris : « Tout le monde veut nous battre »

Leader de la saison régulière pour la première fois de son histoire, le Paris Basketball lance sa campagne de playoffs ce mardi soir (21h) contre la JDA Dijon à l’Adidas Arena. Élu MVP de Betclic ELITE pour la deuxième année consécutive, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) s’apprête à disputer ses derniers matchs sous les couleurs parisiennes. Avant un probable départ pour l’étranger, il affiche une détermination sans faille pour conquérir le seul trophée national qui manque à Paris.

« Gagner le championnat, ce serait la meilleure fin »

Auteur d’un parcours exceptionnel depuis son arrivée en France, T.J. Shorts sait que ses jours à Paris sont comptés. Annoncé avec insistance au Panathinaïkos pour deux saisons et 5 millions d’euros, l’Américano-Macédonien préfère rester concentré sur le présent : « Je me concentre sur une seule chose à la fois. Donc, en ce moment c’est gagner le Championnat de France. »

La saison dernière, Paris avait chuté en finale des playoffs. Une désillusion que le meneur n’a pas oubliée. « Nous n’avions pas le bon état d’esprit. Cette fois, on est prévenus », confie-t-il dans Le Parisien. Son expérience et son charisme seront essentiels pour mener les siens vers le titre, après avoir déjà soulevé la Leaders Cup en 2024 et la Coupe de France fin avril.

Double MVP, moteur d’une équipe conquérante

Élu MVP de la saison de Betclic ELITE pour la deuxième fois d’affilée, Shorts savoure sans s’enflammer : « Ce n’est pas une petite chose d’être MVP deux années de suite. Je suis très reconnaissant envers les gens qui ont voté pour moi, mes coéquipiers, mes entraîneurs… » Charismatique sur le terrain comme dans le vestiaire, il insuffle une énergie qui transcende le collectif parisien : « Je suis le leader, je dois montrer l’exemple. »

Avec son style spectaculaire et son intensité, le Californien a marqué les esprits en France et bien au-delà. Malgré sa petite taille pour un basketteur professionnel, il a su s’imposer dans toutes les compétitions où il est passé, de la FIBA Europe Cup à l’EuroLeague, souvent avec des distinctions individuelles à la clé (MVP de la BCL et de l’EuroCup notamment).

Une dernière danse pour lui, Splitter et d’autres ?

Alors que des rumeurs évoquent également les départs à venir de l’entraîneur Tiago Splitter, de Nadir Hifi ou Tyson Ward, ces playoffs ont des allures de « Last Dance » pour cette génération dorée du Paris Basketball. « Je ne sais pas si on peut appeler ça une dernière danse. Ce sont des rumeurs. Tout ce qu’on peut faire, c’est se concentrer sur le prochain match », évacue Shorts.

Mais l’envie de boucler l’histoire en beauté est bien présente : « Si c’est la fin, tu veux que ce soit la meilleure fin possible. » Cela passe par une victoire finale au terme de ces playoffs. Et une possible belle décisive samedi prochain, jour de la finale de la Ligue des champions entre l’Inter Milan et le PSG, que le meneur supporte avec ferveur : « Ils vont gagner la Ligue des champions. »