Théo Maledon : « Je rêve de partir de l’ASVEL sur un titre »

Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Betclic ÉLITE cette saison. Auteur d’un retour remarqué à Villeurbanne, le meneur de jeu de 23 ans (il aura 24 ans le 12 juin) est sur le départ, sans doute vers le Real Madrid. Avant cela, il rêve d’offrir un dernier titre à l’ASVEL, comme en 2019. À l’aube des playoffs face à Chalon, il s’est confié au Progrès.

Auteur d’une saison pleine sur le plan individuel, Théo Maledon n’avait pas fixé de limites statistiques en revenant en France. Ce qui comptait, c’était l’impact sur le jeu et le plaisir. « Mon retour a été une vraie réussite. J’ai pris énormément de plaisir », explique-t-il. Dans un environnement où il s’est senti responsabilisé, notamment grâce à la relation de confiance tissée avec le coach Pierric Poupet, le Normand a retrouvé son meilleur niveau.

Theo Maledon —-> Real Madrid.

Contract details:

3 years.

6 million euro total.

He will the first big signing of the summer for Real Madrid. pic.twitter.com/73oqyCXcsp

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) May 27, 2025