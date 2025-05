Théo Maledon au Real Madrid jusqu’en 2027, c’est entendu

Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) avait lui-même évoqué son ambition d’évoluer dans une équipe d’EuroLeague jouant les premiers rôles. Après une saison de haut niveau à l’ASVEL, l’ancien meneur NBA va franchir un cap en rejoignant l’un des clubs les plus prestigieux d’Europe : le Real Madrid. Sa signature, attendue depuis plusieurs mois, a été confirmée ce jeudi 22 mai par BasketNews.

Une saison référence qui lui ouvre les portes du Real

En 2024-2025, Théo Maledon a éclaboussé la scène européenne de son talent. Sous le maillot de l’ASVEL, le Normand a été l’un des joueurs les plus impactants de la saison, au point de décrocher une place dans la All-EuroLeague Second Team. Avec 17 points, 3,5 rebonds, 4,6 passes et 1 interception de moyenne en 33 matchs, il s’est imposé comme le leader offensif de l’équipe villeurbannaise.

Son influence ne s’est pas limitée aux statistiques : en guidant l’ASVEL vers 13 victoires (contre 9 la saison précédente), il a notamment brillé face aux cadors de la compétition, battant notamment l’Olympiakos, le FC Barcelone, le Real Madrid et l’Anadolu Efes à deux reprises.

Un transfert de longue date

Alors que le Fenerbahce était un temps cité parmi les prétendants, c’est bien avec le Real Madrid que les discussions étaient les plus avancées. Selon BasketNews, un accord de deux saisons aurait été trouvé entre les deux parties depuis plusieurs mois.

Maledon avait lui-même laissé entendre son envie de rejoindre un tel club : « Je pense qu’avec une saison réussie comme la mienne, le next step en EuroLeague serait d’avoir un apport similaire dans une équipe qui joue le haut de tableau et qui a de grosses ambitions », avait-il déclaré plus tôt cette saison.

Une relance réussie après la NBA

De retour d’une expérience contrastée en NBA, Maledon s’est pleinement relancé en France. Sa capacité à créer du jeu, à scorer avec efficacité (52,5% à 2-points, 34,4% à 3-points, 90,4 % aux lancers-francs) et à tenir la pression dans les grands matchs a rappelé à certains scouts NBA tout son potentiel. Sa saison a été suffisamment brillante pour envisager un retour outre-Atlantique à moyen terme, mais l’ancien du Pôle France a choisi de s’inscrire dans un projet ambitieux en EuroLeague.