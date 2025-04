Théo Maledon : « La prochaine étape serait d’avoir le même apport dans une équipe de haut de tableau en EuroLeague »

Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) vit une saison pleine sous les couleurs de l’ASVEL. Revenu en France après quatre années en NBA, l’ancien joueur du Thunder affiche un niveau de performance élevé aussi bien en Betclic Élite (15,7 points, 4,3 rebonds et 4,3 passes décisives) qu’en EuroLeague (17 points, 3,5 rebonds et 4,6 passes de moyenne). Dans un entretien accordé au LNB DAZN Club et à First Team, le Normand s’est exprimé sur l’évolution du championnat de France, son avenir en NBA et sa volonté d’intégrer une grosse écurie du Vieux Continent.

Un championnat français en pleine montée en gamme

Quand Théo Maledon a quitté la France en 2020, le championnat était encore loin du niveau qu’il retrouve aujourd’hui. Une évolution qu’il constate avec satisfaction :

« Il (le championnat) a vraiment évolué du bon côté. Le fait qu’il y ait trois équipes en EuroLeague le montre. Il y a aussi le fait que Le Mans gagne la Leaders Cup, que Cholet ait été premier une grande partie de la saison jusqu’à il n’y a pas longtemps. C’est très satisfaisant pour le basket français en général. »

Avec l’ASVEL, actuellement troisième de Betclic Élite, il est un des piliers du collectif de Pierric Poupet, contribuant autant dans l’organisation que dans la création.

Un retour en NBA ? Pas impossible, mais pas une obsession

Après avoir disputé quatre saisons NBA, notamment avec le Thunder et les Hornets, Théo Maledon garde la grande ligue américaine dans un coin de sa tête. Mais sans se précipiter. « Si je dois faire ma carrière, bien sûr que j’aimerais y retourner. Le timing et l’opportunité doivent se présenter au bon moment », a-t-il confié à First Team. Conscient de la complexité du marché transatlantique, il préfère laisser cela à ses agents et se concentrer sur le présent.

Un avenir en EuroLeague dans un club ambitieux ?

L’intérêt que suscite Théo Maledon dans plusieurs clubs majeurs européens, comme le Real Madrid n’est pas un secret. Et l’intéressé lui-même ne cache pas son attrait pour une structure visant le Final Four.

« Je pense qu’avec une saison réussie comme la mienne, le next step en EuroLeague serait d’avoir un apport similaire dans une équipe qui joue le haut de tableau et qui a de grosses ambitions », déclare-t-il, avant de conclure : « Ce serait un plaisir de jouer pour tous ces clubs historiques qu’on connaît tous. »

À seulement 23 ans, l’avenir de Théo Maledon s’annonce radieux, que ce soit sur les parquets européens ou de l’autre côté de l’Atlantique.