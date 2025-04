Dounia Issa prolonge à Vichy, avec son adjoint Anthony Boutillier

Après la victoire de la JA Vichy à domicile mardi soir contre Évreux, qui venait de changer de président, c’était au tour du club auvergnat de prendre des décisions contractuelles. À Vichy, le choix a été de prolonger l’entraîneur Dounia Issa et son adjoint Anthony Boutillier jusqu’en 2027.

Prolongations de Dounia Issa et Anthony Boutillier jusqu’en 2027 ! 🙌 🔗 Communiqué à lire sur notre site: https://t.co/PBqfHSSlH3#JAV #PROB pic.twitter.com/Ronw5LaJiz — JA Vichy Basket (@jav_basket) April 9, 2025

« Cette prolongation est l’aboutissement naturel d’une relation de confiance construite jour après jour avec Dounia et Anthony », se réjouit le président, Guillaume Sereaud, dans le communiqué envoyé par le club. « Au fil de la saison, dans les moments forts comme dans les passages plus délicats, nous avons toujours pu compter sur des échanges francs, fluides et constructifs. Leur capacité d’écoute, leur sens du dialogue et leur alignement avec les valeurs du club ont renforcé la qualité du lien humain que nous avons tissé. Plus qu’un staff compétent, ce sont deux hommes de grande valeur, profondément investis dans le projet du club. Cette continuité était une évidence, car elle repose sur une relation professionnelle solide et sincère. »

Alors qu’il avait la lourde tâche de prendre la suite de Guillaume Vizade, parti au Mans l’été dernier, Dounia Issa répond plutôt bien aux attentes. Victorieuse de ses trois derniers matchs, la JAV est à la lutte pour les play-in, avec un bilan équilibré (16v-16d) et satisfaisant au regard des finances du club (16e budget et 17e masse salariale).

« La possibilité de se projeter »

Ce qui a valu au duo Issa – Boutillier une année de contrat supplémentaire, par rapport à leur engagement initial qui courait jusqu’en 2026. De quoi pouvoir travailler dans la sérénité comme le souligne celui qui était devenu international français lors de son passage comme joueur à la JAV (2007/10).

« C’est évidemment avec plaisir que nous poursuivons l’aventure avec Anthony, avec la possibilité de pouvoir se projeter. Merci au président Guillaume Sereaud pour sa confiance ainsi qu’au Conseil d’Administration pour cette année supplémentaire. Cela nous permettra de nous projeter sur les deux prochaines années pour continuer à construire et avancer. Je suis très heureux de pouvoir être dans la durée à Vichy pour construire un groupe compétitif pour les années à venir. »