L’Élan Chalon a rendu une copie quasi-parfaite face à Bourg-en-Bresse samedi soir, dans un derby sous tension. Sept joueurs à 9 points ou plus, 21 ballons perdus provoqués côté bressan, une défense de fer lancée par une press ultra physique en début de match.

À la sortie du match, Elric Delord s’est livré sans détour sur cette belle prestation collective, sur les turbulences d’une saison hachée, et sur ce qui attend l’Élan au play-in.

Elric, que retenez-vous de cette victoire contre la JL Bourg ?

On a vu deux équipes pleinement engagées des deux côtés du terrain. Je pense que ça a fait une très bonne préparation à la JL pour la finale de l’EuroCup car ça va être l’enfer à Besiktas. J’espère que ça leur aura au moins servi à ça et qu’ils ramèneront le titre européen sur le sol français. De notre côté, j’ai vu 11 joueurs qui sont investis. On a tout donné, on a été intelligents dans la manière de jouer : par exemple, quand t’as un grand Golden (Grant) qui a 7 passes décisives, ça veut dire qu’on a réussi à comprendre qu’ils voulaient être très haut sur la ligne de passe. Donc on passait par les gros pour avoir des back-doors, on a eu je ne sais pas combien de lay-ups là-dessus. C’était intelligent offensivement, et défensivement, on a fait globalement un gros boulot.

S’ils ne prennent pas leurs 6-7 rebonds offensifs sur lancers-francs, l’écart est beaucoup plus haut. Globalement, on a plus de limites dans nos têtes, on se met plus des bâtons dans nos propres roues. Parce que si tu fais un match comme ça dans l’année à ce niveau-là, c’est un accident. Mais ça doit être notre douzième match, je crois, de ce niveau-là depuis le début de saison.

La rencontre aura aussi été marquée par un rythme haché, avec 83 lancers-francs sifflés au total…

Oui, c’est frustrant. Après, je pense que c’est très difficile à arbitrer : c’était une intensité playoffs. C’est pour ça ça prépare bien Bourg pour la finale de l’EuroCup. C’est très dur car Bourg a perdu ses nerfs : pour les arbitres, il faut être capables de tenir ça aussi. Je pense que c’est compliqué : la vérité, c’est que je n’avais pas le sentiment qu’il y avait beaucoup de situations où c’était tatillon. Par moment, ça aurait pu. Mais le contexte du match a fait que c’était bien que ça siffle un petit peu trop que pas assez.

Avez-vous été surpris de voir Kevin Kokila, initialement suspendu, en tenue ?

On a posé une réserve qu’on a retiré après. Connaissant Bourg, ce n’est pas une erreur de règlement. S’ils font ça, c’est qu’ils sont sûrs d’eux. C’est un club bien trop organisé pour être capable de faire une boulette pareille. Nous, c’est plus pour la réserve, pour dire que c’est des choses qui sont pas normales : il y a un joueur qui est censé être suspendu mais on est au courant 1h30 avant le match qu’il joue. Si c’est dans le règlement, ça veut dire que le règlement est mal foutu. Donc il faut le changer; ce sont des choses qui ne sont pas possibles. Il faudrait au moins donner un délai de 24-48 heures. Pour qualifier un joueur, il faut 48 heures. Il n’y a pas de raison qu’on ne donne pas ce délai-là. Après, à partir du moment où c’est dans le règlement, Bourg à raison de le faire. À leur place, on aurait fait pareil. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus classe, on va pas se le cacher, mais c’est comme ça.

Propos recueillis à Chalon-sur-Saône,