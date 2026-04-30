En fin de contrat en Bretagne, Masseny Kaba prolonge à Landerneau

Landerneau Bretagne Basket tient sa première pierre pour la saison prochaine. D’après Laurent Frétigné de Ouest-France, le club finistérien a officialisé mercredi la prolongation de contrat de Masseny Kaba, intérieure internationale guinéenne arrivée à l’intersaison 2025. Un signal fort envoyé par le LBB, qui souhaite capitaliser sur la dynamique d’un exercice 2025-2026 réussi, conclu dans le top 4 de La Boulangère Wonderligue. Une épopée synonyme de qualification européenne.

PROFIL JOUEUR Masseny KABA Poste(s): Pivot Taille: 190 cm Âge: 27 ans (15/12/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Féminine PTS 12,5 #45 REB 7 #22 PD 2 #80

Au-delà de ses performances sur le terrain, Masseny Kaba (1,90 m, 27 ans) s’est rapidement imposée comme un élément central du collectif breton. Capitaine et figure fédératrice du vestiaire, elle incarne parfaitement les valeurs que souhaite défendre Landerneau dans son projet de stabilité, comme le confiait son entraîneur Wany Muganguzi avec admiration. « Je pense que c’est la capitaine rêvée pour tout coach. Elle est rayonnante, souriante, travailleuse. Elle ne regarde pas ses stats. Elle travaille pour l’équipe. »

Avec cette signature, Landerneau s’assure ainsi de conserver une base solide pour aborder les échéances nationales et européennes à venir. Et continue d’assembler les pièces du puzzle en vue de la saison prochaine.

Si plusieurs éléments importants sont déjà sous contrat, à l’image d’Hélène Jakovjlevic et Rebecca Tsobgny (indisponible jusqu’en fin d’année), le LBB a enregistré l’arrivée de Manaëlle Yerbé, en provenance de Montbrison. Élue MVP de Ligue 2 après une saison à 18 points de moyenne, l’arrière-ailière apportera du scoring et de la polyvalence sur les lignes extérieures pour ses premiers pas dans l’élite.

Les dirigeants finistériens travaillent désormais sur plusieurs dossiers importants, à commencer par les prolongations de Caroline Hériaud et Sophie Elanga, alors que le départ d’Adja Kané pour la NCAA a récemment été officialisé.