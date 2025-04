Ethane Bourgade par à son tour en NCAA, à la Bryant University

Ethane Bourgade (2,00 m, 20 ans), ailier fort français, a décidé de franchir l’Atlantique pour se lancer dans le championnat universitaire étasunien après une expérience mitigée à Tours en NM1. Il évoluera la saison prochaine en NCAA avec les Bryant Bulldogs.

Per his Instagram Wednesday, @BryantHoops lands a commitment from Ethane Bourgade.

He’s a 6-6 forward out of France who most recently played for @tmb_toursbasket. @ABC6 pic.twitter.com/2mIOIUpuPy

— Nick Coit (@NCoitABC6) April 16, 2025