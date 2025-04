Fin du parcours en EuroLeague pour Paris : le Fenerbahçe Istanbul premier qualifié au Final Four !

La saison rookie exceptionnelle du Paris Basketball en EuroLeague ne se conclura pas au Final Four. Le club de la capitale n’a d’ailleurs jamais pu entrevoir Abou Dabi dans son quart de finale des playoffs face au Fenerbahçe. Dans l’obligation de l’emporter ce mardi 29 avril à l’Adidas Arena, les Parisiens ont jeté leurs dernières forces dans la bataille, mais au bout d’une prolongation, Tarik Biberovic et ses partenaires ont fini par les faire plier pour la 3e fois en trois matchs (88-98, a.p.).

T.J. Shorts arrache la prolongation, Tarik Biberovic offre la victoire au Fener

Autant qu’il a pu, le Paris Basketball a tenté de prolonger les débats face à Fenerbahçe. Comme sur un dernier tir à mi-distance de T.J. Shorts, au rebond heureux pour forcer une période supplémentaire et espérer encore dans cette série. Mais le club stambouliote a mis fin à cette dernière quelques minutes plus tard. Dans une prolongation dominée de la tête et des épaules (8-18), en partie grâce à un Tarik Biberovic de gala (21 points à 8/14 aux tirs), le Fener a anéanti les derniers espoirs parisiens.

.@TjShorts5 with the BIG TIME SHOT! We got OT in the French Capital Season ain't done YET 👀#MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/VnHnfGC7Mb — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 29, 2025

L’ultra-dépendance de Paris au duo Shorts – Hifi

Comme au match 1, le Paris Basketball a pourtant longuement embêté Saras Jasikevicius et ses joueurs pour le premier match de playoffs d’EuroLeague de l’histoire à l’Adidas Arena. Dans le rétroviseur des Stambouliotes en première partie de rencontre, les Parisiens ont su se mettre à leur hauteur en seconde période, grâce pourtant à leur petite traction arrière.

T.J. Shorts (29 points à 13/26 aux tirs) et Nadir Hifi (24 points à 10/20 aux tirs) ont uni leurs forces pour porter Paris à bout de bras, marquant 37 des 48 points franciliens en seconde période et en prolongation. Cette ultra-dépendance, malgré le retour de Maodo Lô (5 minutes de jeu), n’a cependant pas été assez puissante pour renverser un Fener encore impressionnant d’adresse, même à l’extérieur (55% à 2-points, 10/24 à 3-points et 20/25 aux LFs). Le duo a manqué de soutien, en dehors de Kevarrius Hayes (8 points et 8 rebonds), avec le zéro pointé de Mikael Jantunen en 30 minutes de jeu ou encore le 1/6 aux tirs de Collin Malcolm.

Une exceptionnelle saison pour Paris quand même

« C’est dur de parler du match. Je suis juste fier de mes gars », tenait à souligner à chaud Tiago Splitter au micro de l’EuroLeague TV. « Chaque match était une aventure. Nous devons être fiers de cette saison. » Cette première série de playoffs d’EuroLeague, perdue sur le lourd score de 3 à 0, ne doit évidemment pas camoufler le superbe parcours européen de Paris.

Huitième de la saison régulière, réussissant à s’extirper du play-in en battant le Real Madrid chez lui, le vainqueur de l’EuroCup 2024 a démontré qu’il avait sa place dans le gratin du basket européen. Il est simplement tombé sur un os en la personne du Fenerbahçe Istanbul, vainqueur donc du club parisien à cinq reprises cette saison (trois en playoffs, deux en SR). Ce qui lui permet de se qualifier pour son 2e Final Four d’affilée, afin de viser une seconde EuroLeague dans son histoire, après le titre de 2017.