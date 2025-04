Trois meneurs US et Neal Sako nominés au MVP du mois d’avril en Betclic ELITE

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a dévoilé les noms des candidats au trophée de MVP d’avril 2025 de Betclic ELITE. Parmi eux, l’on retrouve trois meneurs américains, avec T.J. Shorts (Paris), Jeremiah Hill (Élan Chalon) et Glynn Watson Jr. (Gravelines-Dunkerque), accompagné d’un pivot français, Neal Sako (ASVEL).

T.J. Shorts va-t-il réparer l’anomalie de ne pas avoir encore remporter un titre de joueur du mois cette saison en Betclic ELITE ? Le troisième au scrutin du MVP de l’EuroLeague et MVP en titre de la saison régulière du championnat de France n’a pas encore gagné la récompense mensuelle durant l’exercice 2024-2025.

Cela pourrait encore durer, puisque le meneur de Paris fait fera face à de sacrés concurrents en avril. Comme Jeremiah Hill et ses 29 points de moyenne sur le mois, qui font de l’Élan Chalon l’équipe la mieux placée pour le play-in (7e au classement). Ou encore Glynn Watson Jr et son match stratosphérique à Limoges : 48 points après trois prolongations, du jamais-vu en Betclic ÉLITE depuis plus de 30 ans. Enfin, Neal Sako a été d’une remarquable efficacité (11 points à 80% aux tirs et 8 rebonds de moyenne) pour aider l’ASVEL à conserver la tête du classement.

Alors, qui pour être élu MVP du mois d’avril 2025 en Betclic ELITE ? Les votes sont ouverts sur les réseaux sociaux de la LNB jusqu’au lundi 5 mai (12h).