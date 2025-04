Quatre points à défendre : Charnay et les Flammes Carolo prennent de mini-options pour la finale

Exorcisé de sa malédiction en finale de la Coupe de France, les Flammes Carolo ont parfaitement enchaîné pour se remettre les têtes aux playoffs de Boulangère Wonderligue. Pour la première confrontation entre tombeurs de Bourges, le club carolomacérien a pris le meilleur sur Tarbes (56-60).

La remontée des Flammes Carolo

Les Flammes Carolo auront donc un petit matelas d’avance pour recevoir le TGB à la Guingette Arena. C’était loin d’être gagné pour Amel Bouderra et ses partenaires, longtemps malmenées par la formation de François Gomez, très bien lancée par Jess-Mine Zodia (19 points à 8/17 aux tirs et 10 rebonds). Ainsi, contrairement au scénario de Bercy quelques jours plus tôt, les joueuses de Romuald Yernaux étaient dans la peau de chasseuses, en étant encore menées de 12 points en fin de 3e quart-temps (49-37). Mais en quelques minutes dans la dernière période, Charleville-Mézières s’est dépêtré de cette inconfortable situation en passant un 17-4, pour finalement s’imposer de 4 points à l’extérieur (56-60).

Menées toute la rencontre, les @FlammesCarolo renversent le @tgbbasket en fin de match ! 😳 Charleville-Mézières repart dans les Ardennes avec l'avantage du score.#LaBoulangereWonderligue pic.twitter.com/Hm5fTPqS5Y — LFB (@basketlfb) April 30, 2025

Charnay dominateur face au nouveau favori pour le titre

Quatre points, c’est aussi l’avance dont disposera Charnay, qui devra cependant défendre ce maigre avantage dans l’antre de Basket Landes au retour (67-63). Même sans Monique Akoa-Makani, partie aux États-Unis, le CBBS peut presque regretter de ne pas compter davantage de marge avant d’aller à Mitterand, tant le club bourguignon a mené pendant la quasi-totalité de la rencontre.

Bien emmenée par Elizabeth Balogun (17 points à 7/11 aux tirs), auteur d’ailleurs des derniers tirs décisifs pour l’emporter, l’équipe de Stéphane Leite a même compté 12 points d’avance en début de dernier quart-temps (56-44). Sauf que 7 points très rapides de Kourtney Treffers (12 unités au total) ont relancé la machine landaise, qui a bien failli repartir victorieuse de la Halle des Sports de Prissé.

Les demi-finales retour des playoffs de Boulangère Wonderligue se joueront ce dimanche 4 mai (15h15 pour Flammes Carolo – Tarbes et 17h30 pour Basket Landes – Charnay).