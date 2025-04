En cas de qualification en finale, Charnay jouerait au Colisée

Équipe surprise de la saison de La Boulangère Wonderligue, Charnay va vivre ce mercredi soir le plus grand moment de son histoire avec la demi-finale aller du championnat contre Tarbes. Et aussi son dernier match à la Halle des Sports de Prissé, quoi qu’il arrive.

En cas de qualification en finale, le CBBS serait obligé de s’expatrier loin de l’antre de son voisin prisséen, qui lui sert de refuge depuis le début des travaux de rénovation énergétique et d’extension de son COSEC l’été dernier.

Une salle plus moderne requise pour les besoins de la télévision

Puisque la finale sera diffusée par La Chaîne L’Équipe, l’exiguë salle de Prissé, ses trois tribunes, son petit millier de places et ses conditions d’accueil spartiates pour un tel évènement ne suffiraient plus. « On nous a demandé de prévoir un lieu plus moderne », confirme le président des Pinkies, Nicolas Freycon.

Heureusement, Charnay est plutôt bien situé, avec trois enceintes de Betclic ÉLITE à moins d’une heure de route (Astroballe, Ékinox, Colisée). Et si Bourg-en-Bresse est géographiquement la ville la plus proche, le CBBS a déjà fait son choix, privilégiant l’étiquette Saône-et-Loire et Bourgogne : en cas de finale, ce sera Chalon-sur-Saône !

« Des contacts ont été pris en amont dans ce sens », indique Nicolas Freycon, qui ne serait pas spécialement déçu de ne pas jouer à domicile. « Au vu de l’affluence envisagée, ce serait mieux pour nous ! » Pour cause, avec 4 948 places assises, le Colisée peut accueillir près de cinq fois plus de spectateurs que la Halle des Sports. Mais avant de songer à un déménagement temporaire, il y a un très gros obstacle à surmonter en demi-finale avec Basket Landes, nouveau favori du championnat depuis l’élimination de Bourges.