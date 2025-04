Chartres poursuit sa remontée, La Roche Vendée peut s’inquiéter pour son maintien

Qui a dit que la course au maintien était jouée en La Boulangère Wonderligue ? Comme beaucoup, nous le pensions, mais force est de constater que Chartres est bien décidé à se battre jusqu’au bout pour ne pas retourner en LF2. Vainqueur à seulement trois reprises en 22 matchs de saison régulière, le CCMBF affiche un bilan de deux victoires et une défaite à mi-chemin des playdowns. Ainsi, le promu peut croire plus que jamais à ses chances de maintien, en étant désormais à 1 point de La Roche Vendée, et deux de Landerneau.

Chartres reste en vie dans la course au maintien, Roche Vendée un peu plus en danger désormais. Les résultats de la journée n°3 des playdowns ⤵️#LaBoulangereWonderligue pic.twitter.com/2Ui63Gy14I — LFB (@basketlfb) April 30, 2025

Alors peut-être pour le CCMBF…

Après justement avoir gagné en Vendée, le C’Chartres Basket Féminin a enchaîné ce mercredi 30 avril contre Landerneau (64-59). Si Benoît Marty avait pu compter sur de nombreux apports lors de sa précédente victoire, c’est cette fois sa cheffe de file, Nicole Enabosi, qui a pleinement assumé son statut. L’Américano-nigériane a tout simplement signé la 2e meilleure perf’ de sa carrière, avec 26 points à 10/13 aux tirs dont 3/3 à 3-points, en plus de 8 rebonds et 3 passes décisives en 31 minutes de jeu.

Pas inquiété pendant plus de 30 minutes de jeu en étant porté par son intérieure, Chartres a fini par s’imposer 64 à 59 malgré un gros retour de Landerneau, parti cependant de trop loin dans le dernier quart-temps (52-32 en fin de QT3). Le club breton reste ainsi toujours sous la menace de Chartres.

Attention danger pour La Roche Vendée, en crise d’adresse

Et que dire de La Roche Vendée, encore plus directement inquiété par le club d’Eure-et-Loir. En perdant contre Chartres lors de la 2e journée des playdowns, Emmanuel Body et ses joueuses se sont mis dans de beaux draps. Dont ils ne se sont pas dépêtrés lors de la suivante, en s’inclinant contre Villeneuve d’Ascq (60-66).

Leur maintien déjà assuré, les Villeneuvoises poursuivent leur sans-faute avec une 3e victoire en autant de rencontres. La Roche Vendée, malgré une adresse portée disparue (encore 3/28 à 3-points) depuis le début de cette phase de maintien, a bien fait failli l’emporter contre l’ESBVA-LM. Au contact jusqu’au bout, le club vendéen a fini par céder dans le money-time, notamment sur des tirs décisifs de Marie-Paule Fopossi (17 points), et malgré l’omniprésence de Brooke McCarty-Williams (23 points à 9/21 aux tirs), sortie 14 petites secondes.