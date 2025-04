Dates et horaires : le calendrier complet de l’équipe de France à l’EuroBasket dévoilé

Ce mercredi, la FIBA Europe a officiellement dévoilé le calendrier complet de l’EuroBasket 2025. Pour rappel, l’équipe de France a été reversée dans le Groupe D, à Katowice.

Le calendrier complet de l’équipe de France :

En 1/8e de finale, les Bleus pourraient affronter l’Italie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, l’Espagne ou la Grèce. Le match est prévu le dimanche 7 septembre à Riga.

The #EuroBasket 2025 Schedule has been announced!

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) April 30, 2025