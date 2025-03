Un groupe homogène, mais le spectre d’un 1/8e de finale piégeux : les Bleus fixés sur leur sort pour l’EuroBasket 2025

Alors que l’équipe de France chassera cet été sa deuxième couronne continentale (après 2013), il y avait quelque chose de sadomasochiste à attendre fébrilement le verdict livré par les mains de deux bourreaux historiques des Bleus : Nikos Zisis et Rudy Fernandez.

D’un côté, l’un des acteurs majeurs des traumatiques 47 dernières secondes de la demi-finale EuroBasket 2005 (de 62-55 à 66-67), auteur de la passe décisive sur le tir décisif de Dimitris Diamantidis. De l’autre, l’un des plus grands Némésis de l’histoire moderne des Bleus, l’homme de la cravate sur Tony Parker, dont on ne compte plus les fois où il a torturé la France, de ses 16 points en quart de finale 2009 jusqu’à son statut de capitaine de la Roja championne d’Europe 2022 face à… oui, vous savez déjà.

La Slovénie au menu

Encore une fois, Zisis et Fernandez n’ont pas vraiment arrangé les affaires des Bleus. Cela n’a évidemment pas réellement trait à la composition du premier tour, dont les vice-champions olympiques seraient évidemment partis favoris quoiqu’il arrive. Déjà, nul doute que la délégation menée par Frédéric Fauthoux aurait préféré rester au même endroit pendant les trois semaines, donc à Riga. Au final, il y aura bien un déplacement, mais ce ne sera pas le pire (Chypre), puisque les Français joueront à Katowice, la plus grande ville de Silésie, au sud de la Pologne.

En ce qui concerne les adversaires de la phase de poules, on notera surtout les retrouvailles avec la Slovénie, quatre ans après les 47 points de Luka Doncic à Cologne (défaite 82-88), et de l’hôte polonais, demi-finaliste de l’EuroBasket 2022. Autrement, le groupe semble assez homogène, ni très relevé, avec les présences de la Belgique, d’Israël et de l’Islande.

🇪🇺🏀 Le menu des Bleus pour l'EuroBasket 2025 est connu ! 🏟️ Direction le groupe D, à Katowice (Pologne). 🇫🇷 France

🇸🇮 Slovénie

🇵🇱 Pologne

🇮🇱 Israël

🇧🇪 Belgique

🇮🇸 Islande 🚨 https://t.co/w8SN8WrPgk pic.twitter.com/rWhgE6RMRV — BeBasket (@Be_BasketFr) March 27, 2025

Face à l’Italie ou la Bosnie-Herzégovine en 1/8e de finale ?

Là où c’est plus embêtant, c’est au niveau du croisement en 1/8e de finale. Les quatre premiers du Groupe D se qualifieront pour les phases finales à Riga, où ils seront amenés à rencontrer les quatre premiers du Groupe C, certainement le plus qualitatif du plateau. Ainsi, si la logique est respectée, l’équipe de France affrontera l’Italie ou la Bosnie-Herzégovine en 1/8e de finale, ce qui serait tout sauf un cadeau. Sauf à croiser avec l’Espagne ou la Grèce, les deux épouvantails du groupe de Nicosie. On a connu entrée en matière plus réjouissante dans les choses sérieuses… Rendez-vous dans six mois !