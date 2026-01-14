Recherche
EuroLeague Féminine

Folle soirée en EuroLigue féminine : Basket Landes première équipe à faire tomber Fenerbahçe, Bourges prend feu et fait la bonne opération

EuroLeague féminine - Basket Landes signe un exploit contre les ogres turques du Fenerbahçe. Bourges réussit une fin de match rêvée (22 points dans les cinq dernières minutes) pour remporter une victoire cruciale contre Schio, concurrent direct au Final 6. Seules les Flammes Carolo ont logiquement perdu à Prague.
Folle soirée en EuroLigue féminine : Basket Landes première équipe à faire tomber Fenerbahçe, Bourges prend feu et fait la bonne opération

La joie sur les visages des joueuses des clubs français

Crédit photo : EuroLeague Women

Les clubs français se portent bien en EuroLeague féminine ! Après avoir réussi un joli 3/3 au premier tour, ils montrent qu’ils ne sont pas arrivés jusqu’au second tour pour faire figuration. Si la donne est un peu plus compliquée pour les Flammes Carolo, Basket Landes et Bourges rivalisent avec les meilleurs clubs d’Europe, et arrivent même à les battre. Illustration parfaite avec cette folle soirée du mercredi 14 décembre, qui a mis le basket féminin français à l’honneur dans une compétition qu’ils n’ont plus gagné depuis… 2004.

Basket Landes 80-61 Fenerbahçe

C’est l’énorme résultat de la soirée. Pour leur réception du Fenerbahçe, les bookmakers avaient estimé Basket Landes vainqueur à… 10 contre 1. En soi, une mission quasiment impossible. Mais impossible n’est pas landais. Les joueuses de Julie Barennes sont tout simplement les premières à faire tomber les ogres turques… de toute la saison, toutes compétitions confondues. Le Fenerbahçe féminin n’avait plus perdu un match depuis le… 11 avril 2025, lors du Final Six. Et cette fois, elles n’ont pas perdu à moitié, puisque Basket Landes leur a infligé une défaite de 19 points.

– Journée 9

Une très grande soirée pour les Landaises, qui ont dominé dans tous les secteurs, devant un Espace François-Mitterrand en furie. Omniprésentes en défense, elles ont provoqué 14 pertes de balle adverses, gagné la bataille des rebonds (38 à 30), et limité leurs adversaires à seulement 61 points, ce qui n’était bien sûr jamais arrivé cette saison (88,1 points marqués en moyenne). Et en attaque, les tricolores se sont montrées entreprenantes (15 tirs tentés de plus que leurs adversaires), mais surtout en réussite (56% à 3-points !). À l’image de ce 12-0 infligé en première période.

Leila LACAN
Leila LACAN
28
PTS
0
REB
1
PDE
Logo EuroLeague Féminine
LAN
80 61
FEN

Avec en tête d’affiche une Leïla Lacan XXL, peut-être motivée à l’idée de jouer contre ses coéquipières en équipe de France Iliana Rupert (14 points) et Gabby Williams (13 points), ainsi que le reste de l’armada WNBA du Fenerbahçe. Avec ses 28 points (son record) à 5/7 de loin, Lacan a dominé, bien que secondée par les 15 points et 13 rebonds d’une Murjanatu Musa aussi en feu.

Murjanatu MUSA
Murjanatu MUSA
15
PTS
13
REB
1
PDE
Logo EuroLeague Féminine
LAN
80 61
FEN

« Toutes les planètes se sont alignées, il s’est passé tout ce qu’un coach rêve de voir » s’est ravie Julie Barennes, dans des propos rapportés par Sud-Ouest.  « C’est un match dont on se souviendra tous, les filles sur le parquet, nous sur le banc, le public. C’est un match référence, on ne fait pas ça tout le temps […] C’est incroyable de se dire qu’on a battu Fenerbahçe. Quand tu participes à ça et à procurer autant de plaisir aux gens, c’est génial. On s’est pris un joker pour la suite et c’est super car pas grand monde ne battra le Fener. »

Bourges 92-81 Schio

Le Tango Bourges s’est aussi permis une grosse performance contre un autre cador de l’EuroLeague féminine. Et une victoire qui va compter pour la suite de la compétition. Car avant ce mercredi soir, Bourges et Schio étaient à égalité de bilan, à cheval entre la 4e place qualificative et la 5e place éliminatoire. À quatre journées de la fin de la deuxième phase, chaque victoire compte donc, encore plus contre un concurrent direct. Car les deux leaders du groupe Galatasaray et Gérone sont en train de s’envoler. Il ne reste donc que deux places qualificatives pour trois équipes (Bourges, Schio et Prague). À l’issue de ce match, ce sont bien les Bérruyères qui ont pris la tête de ce mini-peloton.

– Journée 9

En accueillant les Italiennes au Prado, elles savaient qu’elles auraient l’avantage du public. Mais celui-ci n’a pas fonctionné dans le premier quart-temps, perdu 25-27 face à des adversaires plus réalistes. Mais elles sont restées dans le match. Mis à part en tout début de match, l’écart n’a jamais dépassé les 7 points, d’un côté comme de l’autre, pendant trois quart-temps et demi. C’est donc pendant que les 5 dernières minutes que la magie bérruyère a pris forme.

Après avoir pris trop de tirs longue distance et marqué seulement 2 points dans les cinq premières minutes du dernier quart-temps, un step-back à 3-points de la MVP Tima Pouye (18 points, 4 rebonds, 6 passes décisives) a tout débloqué. Et après cela, les joueuses d’Olivier Lafargue ont pris feu.

Tima POUYE
Tima POUYE
18
PTS
4
REB
6
PDE
Logo EuroLeague Féminine
BOU
92 81
SCH

Un deuxième 3-points d’Élodie Naigre (10 points) dans la foulée, puis un autre 30 secondes plus tard d’Alix Duchet (13 points, 4 rebonds, 6 passes décisives), et voilà les Bérruyères qui recollent au score et passent devant. Et cet énorme run ne s’est pas arrêté là. Avec à nouveau Alix Duchet, puis Maeva Djaldi Tabdi (10 points, 11 rebonds), puis Kariata Diaby (13 points, 7 rebonds), tout le monde a participé à cet élan de folie. En face, Schio était sans solutions.

C’est simple : Bourges a tout simplement marqué 22 points en… 5 minutes. De quoi enflammer les tribunes et les joueuses, qui ont laissé exploser leur joie après le coup de sifflet final. La troisième place est dans leurs mains, et elles vont maintenant tenter de la garder lors de leurs trois derniers matchs.

Maeva DJALDI-TABDI
Maeva DJALDI-TABDI
10
PTS
11
REB
3
PDE
Logo EuroLeague Féminine
BOU
92 81
SCH

Prague 98-55 Flammes Carolo

Développement à venir…

