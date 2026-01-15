Gravelines-Dunkerque : Valentin Chery confirme sa bonne dynamique

Gravelines-Dunkerque s’est de nouveau incliné face à Monaco (101-82), sans parvenir à enrayer une dynamique collective négative. Dans ce contexte délicat, une satisfaction individuelle ressort néanmoins : Valentin Chery. L’intérieur du BCM a livré une prestation de haut niveau face à l’un des cadors du championnat, confirmant une progression visible depuis plusieurs semaines.

Un double-double symbolique face à Monaco

Face à Monaco, Valentin Chery a compilé 11 points, 11 rebonds et 2 passes décisives en seulement 22 minutes. Une ligne statistique qui lui permet de signer son quatrième double-double en carrière professionnelle, le troisième en Betclic ELITE, mais surtout le deuxième consécutif.

Il s’agit également de son record de points et de rebonds cette saison, preuve de son impact croissant dans la raquette face à une opposition de très haut niveau.

Une continuité encourageante

Cette performance s’inscrit dans la continuité directe de son match précédent contre Cholet. Lors de la courte défaite 97-98, Valentin Chery avait déjà montré la voie avec 10 points et 10 rebonds en 21 minutes.

C’était alors son premier double-double depuis le 11 mai 2024, face à Nancy, son club formateur. Enchaîner deux doubles-doubles consécutifs constitue un cap important et illustre sa capacité à élever son niveau de jeu, y compris contre des équipes du haut de tableau.

La meilleure saison de sa carrière

À 28 ans, l’intérieur de 2,02 m réalise tout simplement la meilleure saison statistique de sa carrière. Après être passé par le centre de formation du SLUC Nancy, puis par le Paris Basketball et le Le Mans Sarthe Basket, Valentin Chery s’impose aujourd’hui comme un élément fiable de la rotation gravelinoise, limitée à l’intérieur par la blessure de Vafessa Fofana et le départ de Tajuan Agee.

Sur ses 15 matches de Betclic ELITE, il affiche des moyennes de 7,1 points, 6,3 rebonds, 1,4 passe, 0,6 interception et 0,6 contre en 23 minutes. À l’exception des interceptions, où il se situe à seulement 0,1 unité de son record personnel, il améliore toutes ses statistiques de référence. Il est également le meilleur rebondeur de Gravelines cette saison.

Une efficacité en nette hausse

Autre indicateur fort de sa progression : l’adresse. Valentin Chery dépasse désormais les 60 % de réussite globale au tir, une barre qu’il n’avait plus franchie depuis 2021, à l’époque où il évoluait encore en Pro B. Cette efficacité accrue confirme son apport des deux côtés du terrain et sa capacité à convertir ses opportunités.

PROFIL JOUEUR Valentin CHERY Poste(s): Pivot Taille: 200 cm Âge: 28 ans (24/09/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 7,1 #121 REB 6,3 #12 PD 1,4 #98

Gravelines toujours en difficulté collective

Malgré ces signaux positifs individuels, la situation collective de BCM Gravelines-Dunkerque reste préoccupante. Le club nordiste lutte pour son maintien avec un bilan de 3 victoires pour 12 défaites, à la bataille avec Saint-Quentin Basket-Ball, tandis que ESSM Le Portel ferme la marche.

Gravelines reste sur deux défaites consécutives et n’a plus gagné depuis son hold-up face à l’Élan Chalon le 23 décembre dernier.

Un rendez-vous pour prolonger la dynamique individuelle

Le prochain match, prévu le 17 janvier contre SIG Strasbourg, sera l’occasion pour Gravelines de tenter de relever la tête. Et, pour Valentin Chery, de prolonger une série de performances qui tranche avec les difficultés collectives et laisse entrevoir une fin de saison plus consistante sur le plan individuel.