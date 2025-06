Joël Awich va-t-il retrouver Quimper, en Pro B cette fois ?

Joël Awich pourrait enfin connaître la première saison de sa carrière en Pro B, avec Quimper. En effet, selon les informations de Ouest-France, celui qui est déjà passé par les Béliers récemment pourrait faire son retour dans le Finistère. D’après le quotidien local, des discussions pour une signature sont en cours entre le joueur et le club.

Enfin la découverte de la Pro B pour Joël Awich ?

Scoreur plus que fiable à l’échelon de la NM1 (six saisons à au moins 10 points de moyenne), Joel Awich (2,01 m, 32 ans) sort encore d’un très bel exercice avec Le Havre, avec 12,5 points à 47% aux tirs dont 35% à 3-points, ainsi que 5,9 rebonds en 25 minutes de jeu. Il a notamment réalisé des cartons notables comme ses 35 points contre Tarbes-Lourdes en quart de finale des playoffs de NM1. Mais à l’issue d’une fin de saison régulière à l’épilogue cruel et à une élimination dans le dernier carré des phases finales, l’ailier-fort américano-kenyan ne connaîtra pas la Pro B avec le STB.

Ce qui serait en revanche possible en cas de signature à Quimper. Les Béliers pourraient ainsi rapatrier le meilleur marqueur de leur exercice 2023-2024 (11,2 points par match). Le natif de Nairobi, passé également par Montbrison (NM2), Souffelweyersheim, Dax-Gamarde, Andrézieux-Bouthéon et Caen plus tôt dans sa carrière, franchirait ainsi un cap en jouant pour la première fois dans l’antichambre de l’élite.