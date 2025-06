Le très prometteur Aundre Hyatt renforce le SLUC Nancy

Le SLUC Nancy s’active sur le marché ! Après l’arrivée de Kevin Marsillon-Noléo et le retour d’Enzo Goudou-Sinha, les Nancéiens ont annoncé dans un communiqué la signature de Aundre Hyatt (1,98 m, 24 ans), ailier-fort américain en provenance de Malines (Belgique), où il a été élu dans le cinq majeur de BNXT League pour sa première saison chez les pros.

Recrutement 2025-2026 🚨 Aundre Hyatt rejoint le SLUC Nancy Basket ! Plus d'infos ➡ https://t.co/DDeBDyeNao#GoSLUC pic.twitter.com/yQEnKaFNNP — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) June 11, 2025

Présenté comme « un poste 4 athlétique, capable de shooter avec une grande efficacité derrière l’arc » par son futur coach Sylvain Lautié, Aundre Hyatt a suivi un cursus universitaire complet entre LSU et les Rutgers en NCAA, avant de lancer sa carrière européenne en Belgique. Là-bas, ses qualités physiques et techniques lui ont permis de dominer : il a tourné à 16,6 points à 47,1% de réussite aux tirs dont 44% à 3-points, 5,8 rebonds et 0,9 passe décisive en 30 minutes de moyenne, pour une évaluation de 16,3. Ces performances régulières lui ont valu d’être nommé dans le cinq majeur de la saison passée en BNXT League.

PROFIL JOUEUR Aundre HYATT Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 24 ans (23/07/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / BNXT League PTS 16,5 #13 REB 5,7 #23 PD 0,9 #158

Fort attaquant, Aundre Hyatt est aussi un joueur de devoir, qui s’inscrit parfaitement dans le système du coach Lautié.

« Sa densité physique lui permet également, selon les situations, de défendre sur des postes extérieurs, notamment sur le poste 3, ce qui s’inscrit pleinement dans notre logique de construction d’effectif. Nous bâtissons une équipe en misant sur la polyvalence des profils : des joueurs capables de couvrir plusieurs postes – 5/4, 4/3, 3/2 etc… pour s’adapter aux exigences du haut niveau ».

Membre du directoire du club, Laurent Eisenbach a salué l’état d’esprit du joueur, « Très motivé à l’idée de nous rejoindre, il souhaite transposer sa première expérience réussie dans un championnat plus compétitif ».

Ses qualités multiples, notamment au scoring, seront les bienvenues pour les Nancéiens qui vont perdre Clément Frisch dans le même secteur, en partance pour Vitoria, en plus de son poste 4 Zacharie Perrin.