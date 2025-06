Terrell Gomez débarque à Quimper pour mener les Béliers en Pro B

Les Béliers de Kemper tiennent leur nouveau chef d’orchestre. Pour leur retour en Pro B, le club finistérien mise sur Terrell Gomez (1,73 m, 27 ans), meneur américain à la double nationalité trinidadienne, qui sort d’une saison réussie avec la Chorale de Roanne.

Un renfort d’expérience pour les Béliers

Auteur de 10,4 points, 3,7 passes et 41 % à 3-points avec Roanne en 2024-2025, Terrell Gomez s’est imposé comme une valeur sûre du championnat. Joueur tonique et shooteur fiable malgré une taille atypique pour le très haut niveau (1,73 m), il apporte son dynamisme et son leadership à une formation de Quimper ambitieuse.

Thibault Wolicki et son staff ont rapidement identifié le profil idéal pour encadrer un groupe jeune et retrouver la stabilité en Pro B. Gomez est en outre considéré comme cotonou grâce à son passeport trinidadien, ce qui laisse de la marge dans la construction de l’effectif.

PROFIL JOUEUR Terrell GOMEZ Poste(s): Meneur Taille: 173 cm Âge: 27 ans (05/02/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 10,4 #66 REB 1,1 #246 PD 3,7 #31

Des références solides en Pro B

Champion de Pro B avec Saint-Quentin en 2023, Terrell Gomez avait alors brillé sous les ordres de Julien Mahé, un coach bien connu dans le Finistère. Ce soir-là à Quimper, il avait même planté 27 points dans la salle Michel-Gloaguen. Un mauvais souvenir pour les Béliers… qu’il espère désormais faire vibrer cette fois dans le bon sens.

Ses passages à Orléans et Roanne ont confirmé ses qualités de sniper et sa capacité à faire tourner une équipe. À Dijon, il avait notamment secondé David Holston en Betclic ELITE, découvrant ainsi un rôle plus en retrait mais formateur.

Un profil qui colle au style de jeu quimpérois

Au-delà des statistiques, c’est surtout son profil complet de meneur moderne, capable d’alterner entre création et finition, qui a convaincu les dirigeants quimpérois. Sa grande expérience en Europe (Turquie, Allemagne, Pologne, France) sera précieuse dans les moments chauds de la saison.

Le club finistérien, qui a déjà prolongé Lucas Thevenard et annoncé l’arrivée de Christopher Dauby, pose là un sérieux jalon dans son mercato. Avec Gomez à la baguette, les Béliers espèrent s’inscrire dans le haut de tableau de Pro B dès leur retour.