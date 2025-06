Nanterre a repris la main pour recruter Mathis Dossou-Yovo

Alors que Cholet Basket semblait tenir la corde pour signer Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 24 ans), l’intérieur français est désormais plus proche de Nanterre. Le club des Hauts-de-Seine, bien que privé de Coupe d’Europe, a intensifié les discussions et proposé une offre financièrement plus compétitive.

Nanterre accélère dans le dossier Dossou-Yovo

Selon nos informations, Nanterre 92 est passé en tête dans les négociations pour attirer Mathis Dossou-Yovo. Déjà sur ses traces l’an dernier, le club francilien a cette fois mis les moyens pour convaincre l’intérieur passé par Oldenbourg et Paris en 2024-2025.

Si Cholet avait l’atout de la Ligue des Champions (BCL) pour séduire le joueur, il ne peut pas rivaliser sur le plan financier avec Nanterre, qui propose un contrat plus rémunérateur. Le CB, malgré l’intérêt manifeste de son coach Fabrice Lefrançois — qui l’a entraîné à Évreux —, doit donc s’incliner sur ce point.

Strasbourg s’était positionné, mais Nanterre est en avance

Strasbourg avait également fait une proposition à Mathis Dossou-Yovo, avec une offre salariale plus importante encore que celle de Nanterre. Mais à ce stade, ce sont bien les dirigeants nanterriens qui ont pris les devants. Le joueur, qui cherche un cadre stable et un rôle valorisé après une saison en demi-teinte, semble séduit par le discours du club et la possibilité de travailler avec Julien Mahé, qu’il a côtoyé à Saint-Quentin.

Un choix sportif à venir pour Mathis Dossou-Yovo

Encore indécis sur son avenir, Mathis Dossou-Yovo devrait prochainement faire son choix. Nanterre espère conclure rapidement le dossier pour verrouiller l’un de ses postes intérieurs. Le club, qui souhaite construire autour d’un noyau de joueurs français, voit en lui un profil complémentaire à son effectif en devenir.