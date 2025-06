Cholet veut miser sur Mathis Dossou-Yovo pour remplacer Bastien Vautier

Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 24 ans), intérieur français, pourrait bientôt rejoindre les Mauges. Après une saison 2024-2025 partagée entre l’Allemagne et la France, le joueur est courtisé par plusieurs clubs de Betclic ELITE, dont Cholet, Strasbourg et Nanterre.

Cholet veut anticiper le départ de Bastien Vautier

Le départ acté de Bastien Vautier pousse Cholet Basket à se renforcer dans la raquette. Le club ligérien voudrait jeter son dévolu sur Mathis Dossou-Yovo, que Fabrice Lefrançois connaît bien pour l’avoir dirigé à Évreux. L’actuel coach choletais voit dans ce profil un intérieur capable de succéder à Neal Sako et Bastien Vautier.

L’avantage de Cholet ? La perspective de jouer la prochaine saison de la Ligue des Champions (BCL), une compétition européenne attractive pour un joueur qui sort d’un passage à Paris, engagé cette année en EuroLeague.

Nanterre et Strasbourg aussi dans la course

Mais Cholet n’est pas seul sur le dossier. Nanterre 92, déjà intéressé par Dossou-Yovo à l’été 2024, s’est repositionné. Le contexte a changé : il n’y a plus de campagne en BCL à offrir, mais Julien Mahé, qui a véritablement propulsé la carrière de Mathis Dossou-Yovo au SQBB entre 2022 et 2024, a rejoint le club.

Strasbourg a également formulé une offre concrète. Le projet sportif de la SIG, en reconstruction, inclut une volonté de miser sur des joueurs français à potentiel. La situation reste donc ouverte même si Cholet part avec une longueur d’avance.

Une saison en deux temps pour Dossou-Yovo

Après un été 2024 où il avait choisi de tenter l’aventure à l’étranger, Mathis Dossou-Yovo a rapidement déchanté à Oldenbourg. Malgré des statistiques correctes en BBL (9,0 points et 5,4 rebonds en 13 matchs), il n’a pas trouvé l’épanouissement espéré au sein d’un club où le coach a changé. Son retour en France en cours de saison, à Paris Basketball, ne s’est pas traduit par une grosse production statistique (5,3 points, 3,2 rebonds en 15 matchs), mais lui a permis de rester dans l’élite et de goûter à l’EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Mathis DOSSOU-YOVO Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 24 ans (06/11/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL PTS 9 #95 REB 5,4 #28 PD 0,5 #204

Un été décisif pour la suite de sa carrière

À 24 ans, Mathis Dossou-Yovo entre dans une période charnière. Il cherche à se poser dans un club où il pourra pleinement s’exprimer et se montrer sur la scène continentale dans le but de repartir à l’étranger plus tard. Le projet choletais, encadré par un coach qu’il connaît et assorti d’une campagne européenne, semble offrir un contexte idéal. Mais la concurrence est rude, et son choix pourrait être décisif pour la suite de sa carrière.